İran Genelkurmay Başkanı Bakıri Öldü

İSRAİL’İN BAKIRİ’YE YAPTIĞI SALDIRI

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, İsrail’in Bakıri’ye yönelik bir saldırıda bulunduğu belirtildi. Bu saldırı sonucunda İran Genelkurmay Başkanı Bakıri’nin hayatını kaybettiği ifade edildi. Saldırıda ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami de yaşamını yitirmiş.

İSRAİL’İNDEN GECE SAATLERİNDE SALDIRI

İsrail, yerel saatle 04:00 (TSİ: 03:00) sularında İran’a saldırılar gerçekleştirdi. Başkent Tahran’da şiddetli patlama sesleri duyulurken, İran resmi ajansı IRNA, bu seslerin özellikle Tahran’ın doğu, batı ve merkez bölgelerinden geldiğini bildirdi. İsrail Ordu Radyosuna konuşan bir yetkili, saldırının İran Devrim Muhafızları yetkililerinin bulunduğu belirli bir bölgeye yönelik yapıldığını kaydetti. İran devlet televizyonu ise sivil binaların da hedef alındığına dair görüntüler paylaştı.

ACİL DURUM UYARILARI VE OLAĞANÜSTÜ HAL

Saldırının ardından İsrail genelinde sirenler çaldı ve ülke çapında acil durum uyarıları, cep telefonlarına gönderildi. İsrail Savunma Bakanı, “önleyici saldırıların” ardından İran’dan gelecek olası bir misillemeye karşı İsrail’de olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. İsrail Ordusu, saldırılarda İran’ın nükleer programının hedef alındığını da açıkladı.