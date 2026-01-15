İran Hava Sahası Kapatıldı: Protestolar Devam Ediyor

İran’daki Protestolar Tırmanıyor

İran’daki protesto gösterileri 18. gününe ulaşırken, ABD müdahil olma ihtimalleri konusunda tartışmaların artmasıyla birlikte gerginlik sürmeye devam ediyor. Polonya, İtalya ve Almanya, kendi vatandaşlarına İran’ı terk etme tavsiyesinde bulundu. İranlı yetkililer ise havacılık alanında bir uyarı mesajı olan NOTAM yayımladı. Bu kapsamda, sadece önceden özel izin almış olanların dışında, Tahran’a inen ve buradan kalkacak olan tüm uçuşlara geçici olarak hava sahası kapatıldı. Tahran yönetimi daha sonrasında, hava sahasının yerel saatle 06.30’a kadar kapalı kalacağını bildiren ikinci bir NOTAM da yayınladı. Uzun süredir süregelen gerilim, İran üzerindeki uçuşların büyük ölçüde durmasıyla radarlara da yansıdı.

ABD İhtimalleri Gündemde

İran’daki yüksek tansiyona karşı ABD’nin olası hamleleri ile ilgili bazı yeni iddialar gündeme geldi. ABD basınına göre, 24 saat içerisinde bir saldırının gerçekleşme ihtimali söz konusu. Ayrıca, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın USS Roosevelt savaş gemisinin Kızıldeniz’de bulunduğunu belirtmesi dikkat çekti. New York Times’ın haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı, İran’a yönelik çeşitli saldırı seçeneklerini ülkenin lideri Donald Trump’a sundu. Saldırının hedefleri arasında İran’ın nükleer programı ile balistik füze tesislerinin bulunabileceği, eylemin ise önümüzdeki günlerde başlayabileceği öngörülüyor.

Ölü Sayısı Artmaya Devam Ediyor

İran’da 28 Aralık 2025’te hayat pahalılığına karşı başlayan ve rejim karşıtı gösterilere dönüşen eylemler, ülke genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Yapılan haberlere göre, protestolar sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 428’e ulaştığı bildirildi. Ayrıca, gözaltına alınan kişi sayısının 10 bini aştığı da kaydedildi. İnternete erişim olmaması nedeniyle eylemlere dair sağlıklı bilgiye ulaşmak güçleşti. Protestolarla ilgili ABD Başkanı Donald Trump da dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Daha önce “İnsanlar ölmeye başlarsa müdahale ederiz” uyarısında bulunan Trump, İran halkına yönelik “Protesto gösterilerine devam edin, yardım yolda” ifadesini kullanmıştı. Son yaptığı açıklamada ise, İran’da sivillerin öldürülmesinin sona erdiğine dair bilgi alındığını ve idam planlarının açıklanmadığını ifade etti.

Sükunet İddiası

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bir medya kuruluşuna verdiği röportajda, ülkede sükunetin sağlandığını ve her şeyin kontrol altında olduğunu öne sürdü. Arakçi, protestolara ilişkin bir idam planının da mevcut olmadığını aktardı.