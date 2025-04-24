İran İle İyi İlerliyoruz

İRAN GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile gerçekleştirdiği görüşmede İran ile devam eden müzakereler hakkında bilgiler paylaştı. Trump, “Bence İran konusunda çok iyi gidiyoruz, çok ciddi görüşmeler yapıyoruz. İran ile anlaşma konusunda çok iyi gittiğimizi düşünüyorum” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Trump, İran ile nükleer müzakereler üzerine iki seçeneklerinin olduğunu belirterek, “Bu seçeneklerden biri iyi bir seçenek değil, bu hiç de iyi bir seçenek değil” şeklinde konuştu.

İBRAHİM ANLAŞMALARI’NA YENİ ÜLKELER EKLENECEK

Trump, İsrail ile bölgedeki ülkeler arasındaki İbrahim Anlaşmaları’na birçok yeni ülkenin katılmaya hazır olduğunu vurguladı ve yakın zamanda anlaşmaya yeni ülkelerin dahil olacağını ifade etti. Ayrıca, Trump’ın İran’a nükleer anlaşmaya varılması için iki ay süre tanıdığına dair bilgiler ortaya çıktı.

MÜZAKERELERİN SEYRİ VE TARİHLERİ

ABD ile İran arasında nükleer anlaşma yapılması amacıyla 8 yıl aradan sonra 12 Nisan’da Umman’da müzakerelerin ilk turu gerçekleştirildi. Dolaylı müzakerelerin ikinci turu 19 Nisan’da İtalya’nın başkenti Roma’da yapıldı. Her iki tur görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD’yi ise Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.