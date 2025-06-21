“Iran’ın Nükleer Silah Peşinde Delil Yok”

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN’DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Putin, Sky News Arabia’ya verdiği röportajda, dünya gündemini etkileyen iki önemli konu hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. İran’ın nükleer programı ve Ukrayna ile olan ilişkiler üzerine konuşan Rus lider, hem İsrail hem de Kiev yönetimlerine önemli mesajlar gönderdi.

İRAN’IN NÜKLEER SİLAH PROGRAMI HAKKINDAKİ ENDİŞELER

Putin, İran’ın nükleer silah elde etmeye çalıştığına dair ne Rusya’nın ne de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) herhangi bir kanıtı olmadığını belirtti. İsrail’in bu konudaki kaygılarına yanıt veren Putin, “İsrail yönetimini defalarca bilgilendirdik. İran’ın nükleer silah peşinde olduğuna dair tek bir delil yok” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İran’ın nükleer programıyla ilgili bazı teknik konuların müzakere edilebileceğini ve İsrail’in endişelerinin diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Putin, “Müzakerelerle anlaşmaya varılabilir ve bu endişeler ortadan kaldırılabilir” diyerek uluslararası topluma diyalog çağrısında bulundu.

UKRAYNALILARIN RUSYA İLE DOSTÇA İLİŞKİLER İSTEDİĞİ

Ukrayna konusuna da değinen Putin, Ukrayna halkının çoğunluğunun Rusya ile dostça ilişkiler geliştirmek istediğinden emin olduğunu söyledi. 2022’de İstanbul’da yapılan görüşmelere atıfta bulunan Rus lider, “Bir anlaşma imzalamanın eşiğindeydik. Ukrayna halkı, daha iyi bir geleceği hak ediyor” dedi. Ayrıca, Ukrayna’nın Rusya’ya katılımı ile ilgili dört bölgedeki referandum sonuçlarını tanıması gerektiğini savunarak Kiev yönetimini eleştirdi. “Ukrayna, üçüncü tarafların çıkarlarını değil, kendi ulusal çıkarlarını gütmeli. Çatışmayı uzatanlar, Ukrayna’yı bir araç olarak kullanıyor” diyerek Batı’yı da hedef aldı.