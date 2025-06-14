İran’ın Tepkisi Sertti! Demir Kubbe Yetersiz Kaldı

İRAN’IN FÜZE SALDIRISI VE İSRAİL’DEKİ ETKİLERİ

İran, iki dalga halinde başlattığı 150 füze fırlatma operasyonuyla, Tel Aviv’deki Savaş Bakanlığı karargahını iki kez hedef aldı. Görüntülere göre, en az iki Demir Kubbe füze savunma bataryası imha edildi. Bunun yanında birçok sivil bina, konut ve işyeri büyük hasar gördü. İsrail halkı, bu saldırıya karşı bomba sığınaklarına kaçmak zorunda kaldı. Bazı İsrailliler, evlerinin penceresinden Demir Kubbe ile İran füzelerinin hareketlerini kaydetti. Ancak İsrail’in gurur kaynaklarından biri olan Demir Kubbe, İran füzelerini durdurmada yetersiz kaldı.

DEMİR KUBBE’NİN ALDIĞI HASAR VE HİPERSONİK FÜZELERİN ROLÜ

Geçmişteki İran saldırılarında, Demir Kubbe 300’er füzeye karşı daha başarılı bir savunma sergilemişken, bu saldırıda sistem oldukça zor bir durumda kalmış durumda. Saldırının sebebi ise tam olarak bilinmese de, önemli nedenlerden biri, İran’ın bu kez çok sayıda hipersonik füze kullanması olarak gösteriliyor. İran, bu operasyonda, saatte 1000 kilometre hızla gidebilen ve yüksek manevra kabiliyeti sunan Fettah-1 ve Fettah-2 hipersonik füzelerini tercih etti. Görüntülerde, Demir Kubbe füzelerinin etrafında dönen İran füzelerinin hızla hedeflerine düştüğü gözlemleniyor. Ayrıca, Demir Kubbe’nin dost ateşi açarak, kendi füzelerinin parçalarının Tel Aviv’e düşerek tahribat yaratması söz konusu oldu. Demir Kubbe bataryalarının ne kadar hasar aldığı henüz netlik kazanmadı. Ancak Tel Aviv, İran füzelerinin isabetiyle gerçek bir savaş alanına dönüşmüş durumda.