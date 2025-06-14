İran-İsrail Gerilimi Artıyor: Hava Saldırıları

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMALARI DERİNLEŞİYOR

Dünyanın ilgisi, 13 Haziran gece yarısı itibarıyla İsrail ile İran arasında patlak veren çatışmalara odaklanmış durumda. İsrail, İran’ın birçok kentine yönelik ani hava saldırıları düzenleyerek Tahran’ı misillemeye zorladı. Dün akşam saatlerinde İran, Tel Aviv’e balistik füzelerle karşılık verdi ve İsrail ordusu bu saldırıda İran’ın 150 füzeyle vurduğunu belirtti.

İKİ TARAFIN DA MESAJI AÇIK

Bu sabah Tahran’da yeni patlamalar yaşanırken, İran basınına bilgi veren üst düzey bir askeri yetkili, “İran’ın saldırıları sürecek” açıklamasını yaptı. İsrail ordusu da saldırıların devam edeceği sinyalini verdi.

İRAN’DA CAN KAYIPLARI ARTIYOR

İran medyası, İsrail’in gece boyunca gerçekleştirdiği hava saldırılarında 20’si çocuk olmak üzere 60 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. İsrail, Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi, Loristan ve Kirmanşah kentlerini hedef aldığı bilgilerine ulaşıldı. Natanz’da nükleer sızıntı yaşanmadığı belirtilirken, İran kaynakları toplamda 78 kişinin öldüğünü aktardı. Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve 6 nükleer bilim insanı da dahil olmak üzere üst düzey pek çok isim hayatını kaybetti.

İSRAİL’DE DE CAN KAYBI YAŞANIYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Tehlike ortadan kalkana kadar operasyonlar sürecek,” derken, ordunun 200’den fazla savaş uçağı ile 100 hedefi vurduğu açıklandı. İran’ın misilleme saldırısında Tel Aviv’de Savunma Bakanlığı dahil birçok bina vuruldu. İsrail ordusu, enkazlardaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve 3 kişinin öldüğünü, 172’den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

İSRAİL SALDIRILARINI REDDEDİYOR

İran ordusu, İsrail’e yönelik hava saldırısında 2 İsrail uçağını düşürdüğünü iddia etse de bu durum İsrail tarafından yalanlandı. Ayrıca, İsrail’in Mehrabad Havalimanı’na düzenlediği saldırıda hangar bölgesinin hedef alındığı belirtilirken, pistlerde hasar olmadığı ifade edildi.

İRAN’DAN YENİ SALDIRI VAADİ

İran lideri Ali Hamaney, İsrail’in “aşağılık Siyonist rejim” olarak nitelendirdiği saldırılarından sağ kurtulamayacağını belirtti ve “Silahlı kuvvetler kararlılıkla hareket edecek ve İran halkı bu konunun hafife alınmayacağından emin olsun” dedi. Diğer yandan, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, İran’a yönelik “Tahran yolunun açıldığını” söyleyerek yeni hava saldırıları yapacaklarını duyurdu. Hava Kuvvetleri Komutanı Bar, yüzlerce hedef arasında çok sayıda füze bataryasının imha edildiğini ileri sürdü.

İSRAİL’DEN TEHDİTLER ARTIYOR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’ın misilleme saldırılarıyla “kırmızı çizgiyi aştığını” vurguladı ve “Ayetullah rejimi iğrenç eylemleri için çok ağır bir bedel ödeyecek,” şeklinde tehditte bulundu. Bölgedeki gerilim, İsrail’in İran’ın nükleer ve askeri altyapısını hedef almasıyla daha da tırmanırken, İran’ın balistik füze kapasitesini devreye alması dikkat çekiyor.