İran-İsrail Gerilimi Tırmanıyor: Çatışmalar Sürüyor

ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Dünyanın dikkatleri, 13 Haziran gece yarısı itibarıyla İsrail ile İran arasında patlak veren çatışmalara yoğunlaştı. İsrail’in İran’ın pek çok şehrine düzenlediği ani hava saldırıları, Tahran’ın misilleme yapmasına yol açtı. Dün akşam İran, Tel Aviv’e balistik füzelerle karşılık verdi ve İsrail ordusu bu saldırılarda İran’ın 150 füze kullandığını belirtti.

SALDIRILARIN SÜRECEĞİ AÇIKLANDI

Bu sabah saatlerinde Tahran’da yeni patlamalar meydana geldi. İran basınında yer alan haberlere göre, üst düzey bir askeri yetkili, “İran’ın saldırıları sürecek” diyerek durumu açıkladı. İsrail ordusu da saldırıların devam edeceğini dile getirerek kararlılıklarını vurguladı.

İRAN’DA CAN KAYBI

İran medyası, İsrail’in gece boyunca gerçekleştirdiği hava saldırılarında 20’si çocuk 60 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. İsrail’in, Tahran, Tebriz, İsfahan gibi şehirlerdeki Natanz nükleer tesisini ve diğer bölgeleri hedef aldığı ifade ediliyor. İran kaynakları, toplamda 78 kişinin öldüğünü duyurdu. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve altı nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

İSRAİL’DEKİ DURUM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Tehlike ortadan kalkana kadar operasyonlar sürecek,” dedi. Bununla birlikte, ordunun 200’den fazla savaş uçağıyla 100’den fazla noktayı hedef aldığı belirtildi. İran’ın misilleme saldırılarında Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı dahil birçok bina vuruldu. İsrail ordusu, enkaz çalışmaları sırasında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 172’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

İSRAİL’İN SUÇLAMALARINI REDDİ

İran ordusu, saldırısı sırasında iki İsrail uçağının düşürüldüğünü öne sürdü; ancak bu iddia İsrail tarafından reddedildi. Ayrıca, İsrail’in Mehrabad Havalimanı’na düzenlediği saldırıda hangar bölgesi hedef alındı, fakat pistlerin zarar görmediği belirtiliyor.

İRAN’DAN YENİ SALDIRI TEHDİTLERİ

İran lideri Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarını “aşağılık Siyonist rejim” olarak tanımlayarak, “Silahlı kuvvetler kararlılıkla hareket edecek ve İran halkı bu konunun hafife alınmayacağından emin olsun,” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, “Tahran yolunun açıldığını” söyleyerek yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini kaydetti. Bar, yüzlerce hedef arasında birçok füze bataryasının imha edildiğini açıkladı.

TEHDİTLERİN ARTMIŞ OLDUĞU GÖRÜLÜYOR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’ın misilleme saldırılarıyla “kırmızı çizgiyi aştığını” belirterek, “Ayetullah rejimi iğrenç eylemleri için çok ağır bir bedel ödeyecek,” şeklinde tehditlerde bulundu. Bölgede gerilim, İsrail’in İran’ın nükleer ve askeri altyapısını hedef alması nedeniyle artarken, İran’ın balistik füze yeteneklerini devreye sokması da dikkat çekici bir durum olarak öne çıkıyor.