İran, İsrail’in Saldırılarına Hazırlıksızdı

İsrail’in İran’ın nükleer ve askeri tesislerine yönelik saldırılarının ardından İran, İsrail’e misilleme saldırıları başlattı. İki taraf arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken, ABD basınında yer alan haberlere göre, İran, İsrail’in saldırısının, pazar günü ABD ile İran arasında yapılması planlanan nükleer görüşmelerinden önce gerçekleşmeyeceğini düşünüyordu. The New York Times (NYT) gazetesinin yayınladığı “Yetkililer İran’ın yaptığı yanlış hesabın İsrail’in saldırılarının bilançosunu artırdığını söylüyor” başlıklı haberde, İran’ın üst düzey liderlerinin, ABD ile nükleer görüşmelerinin başarısız olması durumunda İsrail’in saldırısının bir haftadan fazla bir süre sonra olacağını düşündükleri bilgisi aktarıldı. Bu konuda bilgi veren altı İranlı yetkili ve iki İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun anlatımlarına dayanarak, “Ancak devasa bir yanlış hesap yaptılar” değerlendirmesi yapıldı.

İSRAİL PROPAGANDASI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER

İran yönetimine yakın yetkililerin verdiği bilgiye göre, İranlı liderler, bu pazar günü arabulucu ülke Umman’da gerçekleşmesi beklenen müzakereler öncesinde İsrail’in saldırı düzenleyeceğini beklemiyorlardı. İsrail’in saldırabileceği yönündeki haberleri de “İsrail propagandası” olarak değerlendirdikleri için dikkate almadılar. İranlı yetkililere göre, bu tür haberlerin, İran’ı nükleer programı hakkında görüşmelerde taviz vermesi amacıyla baskı altına almak için yayımlandığı öne sürüldü. Yetkililer, bu nedenle önceden planlanan önlemlerin göz ardı edildiğini ifade etti.

UYARIYI GÖRMEZDEN GELİP TAHRAN’DA BİR ARAYA GELDİLER

Konuya dair hassas bilgiler paylaşan kaynakların aktardığına göre, İsrail’in saldırı düzenlediği cuma gecesi, İran’ın üst düzey askeri komutanları güvenli evlerden ziyade kendi evlerinde bulunuyordu. İddiaya göre, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Devrim Muhafızları’nın Hava ve Uzay Birimi Komutanı Emir Ali Hacızade ve üst düzey personeli, tek bir yerde bir araya gelmemeleri yönündeki talimatı göz ardı etti. Bu isimler, başkent Tahran’daki bir askeri üste acil durum savaş toplantısı yaptıkları sırada İsrail’in üsse yönelik düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi.

HAVA SAVUNMAMIZ NEREDE?

NYT’nin gördüğüne göre, bazı yetkililer özel kısa mesajlarında kızgın bir şekilde “Hava savunmamız nerede?” diye sorguladı. Bir yetkili, “İsrail nasıl olup da istediği her saldırıyı gerçekleştirebiliyor ve üst düzey komutanlarımızı öldürebiliyor, biz bunu nasıl durduramıyoruz?” diye sordu. Yetkililer, İran’ın bir saldırının söz konusu olacağını öngörememesinin istihbarat ve savunma açığını gözler önüne serdiğini belirtti. Ticaret Bakanlığı Enerji Komitesi üyesi Hamid Hosseini, “İsrail’in saldırısı liderliği tamamen gafil avladı, üzerine üst düzey askeri isimlerin ve nükleer bilim insanlarının yaşamını yitirmesi… Bu, aynı zamanda düzgün bir hava savunması eksikliğimizi ve kritik bölgelerimize, askeri alanlarımıza direnç göstermeksizin bombardıman düzenleme kabiliyetlerini sergiledi” dedi.

İSRAİL, ALTYAPIYA SALDIRIRSA PROTESTOLAR OLABİLİR

İran’a yakın olduğu belirtilen Hosseini, İsrail’in İran içindeki güvenlik ve ordu sistemine açıkça sızmasının da yetkilileri şok ettiğini ifade etti. İsrail, İran’ın askeri ve nükleer hedeflere yönelik operasyonlar gerçekleştirdiğini ve saldırılar öncesindeki patlayıcı insansız hava aracı (İHA) üssünü aktif hale getirmişti. Haberin detaylarında, İran’da yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı hakkında da bilgiler yer aldı. İddiaya göre, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, toplantıda intikam talep etti ancak acele edilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İran’ın misilleme yapma şekli ve zamanına ilişkin farklı görüşlerin olduğu belirtilirken, bir yetkili, İsrail’in İran’ın altyapısına ya da su ve enerji santrallerine saldırması durumunda bunun protestolara yol açabileceğini toplantıda dile getirildi.