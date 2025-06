İran, İsrail’in Saldırısını Hesaplayamadı mı?

İsrail’in İran’a yönelik nükleer ve askeri tesislere karşı başlattığı saldırılardan sonra, İran da İsrail’e misilleme saldırıları gerçekleştirmeye başladı. Karşılıklı saldırıların sürdüğü bu dönemde, ABD basınında yer bulan bazı haberlere göre, İran’ın, İsrail’in saldırısının pazar günü ABD ile İran arasında yapılması planlanan nükleer görüşmelerden önce gerçekleşmeyeceğini düşündüğü öne sürülüyor. The New York Times gazetesinin haberine göre, “Yetkililer İran’ın yaptığı yanlış hesabın İsrail’in saldırılarının bilançosunu artırdığını söylüyor.” İran’ın üst düzey liderlerinin, ABD ile nükleer görüşmelerinin başarısız olması durumunda İsrail’in saldırısının bir haftadan uzun bir sürede gerçekleşeceğini beklediği ifade ediliyor. Bu konuda bilgi veren altı İranlı yetkili ve iki İran Devrim Muhafızları mensubunun bilgisine dayanarak yapılan haberde, “Ancak devasa bir yanlış hesap yaptılar” değerlendirmesi yer alıyor.

İsrail’in Hedefi Yanlış Anlaşıldı

İran yönetimine yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, İranlı liderler, bu pazar günü arabuluculuk yapacak olan Umman’daki müzakereler öncesinde İsrail’in saldırı düzenleyeceğini tahmin etmiyordu. İsrail’in saldırabileceği yönünde gelen haberleri ise “İsrail propagandası” olarak değerlendirdikleri için dikkate almadıkları belirtiliyor. İranlı yetkililere göre, bu tür haberler, İran’ı müzakerelerde nükleer programı konusunda taviz vermeye zorlamak amacı taşıyordu. Yetkililer, bu durumun önceden planlanan güvenlik önlemlerinin göz ardı edilmesine sebep olmuş olabileceğini vurguladı.

Yetersiz Önlemler Sonuç Getirmedi

Konunun ciddiyeti nedeniyle isimleri gizli tutulan kaynakların aktardıklarına göre, İsrail’in saldırısının gerçekleştiği gece İran’ın önde gelen askeri komutanları, güvenli evler yerine kendi evlerinde bulunuyordu. İddiaya göre, İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Devrim Muhafızları’nın Hava ve Uzay Birimi Komutanı Emir Ali Hacızade ve üst düzey ekibi, bulundukları yerin güvenliğini tehlikeye atan bir şekilde tek yerde toplandılar. Başkent Tahran’daki bir askeri üste acil durum toplantısı yapılmakta iken, İsrail’in düzenlediği saldırıda hayatlarını kaybettiler.

Savunma Açıkları Aynaya Yansıdı

The New York Times’in ulaştığı bazı özel mesajlarda, bazı yetkililerin öfkeli bir şekilde “Hava savunmamız nerede?” diye sordukları aktarılıyor. Bir yetkili ise, “İsrail nasıl olup da istediği her şeye saldırıp üst düzey komutanlarımızı öldürebiliyor ve biz bunu durduramıyoruz?” şeklinde bir soru yöneltti. Yetkililer, İran’ın saldırıyı öngörmemesi ve bu kadar büyük hasarın ortaya çıkmasının sebebi olarak istihbarat ve savunma zafiyetlerini sorguladılar. Ticaret Bakanlığı Enerji Komitesi üyesi Hamid Hosseini, “İsrail’in saldırısı liderliği tamamıyla gafil avladı, özellikle de üst düzey askeri isimlerin ve nükleer bilim insanlarının öldürülmesi… Bu, aynı zamanda düzgün bir hava savunması eksikliğimizi ve onların hiçbir direniş olmadan kritik bölgelerimizi bombalama yeteneğini gösterdi,” diye değerlendirdi.

İsrail Saldırılarına Tepkiler Artabilir

İran hükümetine yakın olduğu belirtilen Hosseini, İsrail’in İran’ın güvenlik ve askeri yapılarına açıkça sızmış olmasının yetkilileri şaşırttığını ifade etti. İsrail, açıklamasında, İran’ın askeri ve nükleer hedeflerine yönelik bazı operasyonlar gerçekleştirdiğini ve saldırılar öncesi ülkede kurdukları patlayıcı insansız hava aracı (İHA) üssünü aktif hale getirdiklerini belirtti. Ayrıca, İran’da yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in intikam talep ettiği, ancak aceleci davranmak istemediği kaydedildi. Toplantıda İran’ın nasıl misilleme yapacağına dair görüş ayrılıkları yaşandığı belirtildi. Gazeteye konuşan bir yetkili, “İsrail’in İran’ın altyapısına ya da su ve enerji santrallerine saldırması halinde bu durum protestolara yol açabilir,” ifadesinde bulundu.