İran–İsrail Savaşının Yunan Turizmini Vurdu

İSRAİL TURİZMİNDE KRİZ BAŞLADI

İran ile İsrail arasında gerçekleşen saldırılar sonrasında kapatılan hava sahası, binlerce İsrailli turistin Yunanistan’daki tatil planlarını mahvediyor. Savaşın sürmesi halinde Yunanistan’ın turizm sektörünün ciddi şekilde etkileneceği ifade ediliyor. Yunan basınında çıkan haberlere göre, Yunanistan ile Tel Aviv arasındaki uçuşların bir ay boyunca durdurulması sonucu, İsrailli turistlerin Ege ve Akdeniz’deki adalara ulaşmasının başka bir yolu kalmadığı belirtildi.

YUNANİSTAN 700 BİN İSRAİLLİ TURİST BEKLİYORDU

Yunanistan, bu yıl 700 binin üzerinde İsrailli turisti ağırlamayı hedefliyordu. Geçen yıl, İsrailli turistlerden elde edilen gelir ise 419 milyon avro olarak kaydedilmişti. İsrail’in İran’a yönelik askeri harekâtının ardından, Orta Doğu’daki endişeli durumun Yunan turizmini olumsuz etkilediği vurgulanıyor. Eğer İsrail ile İran arasındaki savaş yaz aylarına kadar sürerse, Yunanistan için en önemli turist pazarlarından biri olan İsrail’den gelen ziyaretçilerin sayısı düşecek, çünkü uçuşların askıya alındığı açıklaması yapıldı.

DURUM EN READY’UM ŞİRKETLERİ ETKİLEDİ

Yunan Turizm İşletmeleri Derneği (INSETE) kaynaklarına göre, bu yıl İsrail’den gelen turistlerdeki artış, Yunan turizmi için uluslararası pazarlarda önemli bir yer tutuyordu. Aegean Havayolu, Atina’dan uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı. El Al, Israir, Arkia, Blue Bird, Wizz Air ve Air Haifa gibi havayolları da uçuşlarını durdurdu. Yunanistan ve Tel Aviv arasında tüm uçuşların 12 Temmuz tarihine kadar iptal edildiği, ayrıca Beyrut, Amman ve Erbil’den Tel Aviv’e yapılan tüm uçuşların 28 Haziran’a kadar durdurulduğu duyuruldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Örgütü Eurocontrol kapsamındaki yeni direktiflerin tüm havayolu operasyonlarını etkilediği göz önüne alındığında, Yunanistan’dan çıkış yapan uçuşların askıya alınmasından ne kadar sayıda yolcunun etkilendiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.