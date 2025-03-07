İran’la Yakında Bir Gelişme Olacak

ABD BAŞKANI TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Kanada, Ukrayna ve Rusya ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump, konuşmasında Kanada’nın gümrük vergilerini sert bir dille eleştirerek, “Kanada yıllardır kereste ve süt ürünlerine uyguladığı gümrük vergileriyle bizi kazıklıyor” dedi. Vergilerin düşürülmemesi durumunda “süt ürünlerine tam olarak aynı gümrük vergisini” uygulama niyetinde olduğunu belirtti. “Bunu bugün gibi erken bir tarihte yapabiliriz ya da pazartesi veya salı gününe kadar bekleyebiliriz. Ama yapacağımız şey bu; aynı ücreti alacağız. Bu adil değil, hiçbir zaman adil olmadı ve çiftçilerimize kötü davrandılar” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL TİCARET DENGESİ

Trump, ABD’nin uluslararası ticaret dengesizliğinden ve diğer ülkelerin ABD’den “büyük gümrük vergileri” aldığından yakındı. Hindistan’ın uyguladığı yüksek gümrük vergilerini de düşürmek istediğini eklerken, Avrupa Birliği’ni “korkunç bir istismarcı” olarak nitelendirdi. Trump, “Ben görevdeyken avantaj sağlamıyorlar” dedi ve ABD’nin artık bu tür uygulamalardan mağdur olmayacağını vurguladı.

UKRAYNA İLE SAVAŞ POLİTİKASI

Rusya-Ukrayna çatışması üzerine de değerlendirmelerde bulunan Trump, “Ukrayna ile uğraşmayı daha zor buluyorum ve kartlar onlarda değil. Ukrayna topun başına geçmeli ve işini yapmalı” diye konuştu. Ayrıca, Rusya’ya yönelik yapılan yaptırımlar hakkında bilgi vererek, Moskova ile anlaşmanın “daha kolay” olduğunu savundu. Trump, “Bence Ukrayna da bitirmek istiyor. Onun da bitirmek istediğini düşünüyorum” şeklinde ifade etti.

İRAN İLE İLİŞKİLERDE GELİŞMELER

İran ile olan ilişkiler hakkında da yorumda bulunan Trump, “İran ile son vuruşlara geldik. Bu ilginç bir zaman olacak ve neler olacağını göreceğiz. Nükleer silah sahibi olmalarına izin veremeyiz” dedi. Barış anlaşması umut ettiğini belirten Trump, “Güçlülükten ya da zayıflıktan bahsetmiyorum. Sadece diğerini görmektense bir barış anlaşması görmeyi tercih ederim diyorum” diye ekledi. “Diğeri” ifadesinin ne anlama geldiğini ise açıklamadı.

Trump, konuşmasının sonunda, “Önümüzde ilginç günler olacak, size söyleyebileceğim tek şey bu” şeklinde bir değerlendirme yaptı.