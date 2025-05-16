“İran, Nükleer Hakkından Taviz Vermeyecek”

İRAN’IN MÜZAKERELERDEKİ POZİSYONU

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yürütülen müzakerelerde güven artırıcı adımlar atmaya hazır olduklarını ancak uranyum zenginleştirme hakkından taviz vermeyeceklerini vurguladı. Tahran Uluslararası Kitap Fuarı’nda bir konuşma gerçekleştiren Arakçi, ABD’den gelen çelişkili açıklamalara dikkat çekti ve İran’ın temel ilkelerinden ödün vermeyeceğini dile getirdi. “Medyada duyurulanlar ile müzakere masasında konuşulanlar her zaman aynı olmuyor. ABD’den gelen çelişkili açıklamalar, Washington’daki odaklanma eksikliğinden mi yoksa müzakere tarzından mı kaynaklanıyor, bilmiyoruz. Ancak İran, kendi pozisyonunun arkasında durmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMINA YAKLAŞIMI

Arakçi, İran’ın nükleer programı ile ilgili olarak şeffaflık sağlayabileceğini ama hiçbir nükleer tesisin kapatılmasının mümkün olmadığını ifade etti. “Ne medyada ne de müzakere masasındaki pozisyonlarımızda bundan taviz vermeyeceğiz. Bu, İran halkının hakkıdır ve kimse bunu inkar edemez” şeklinde belirtti.

ABD İLE MÜZAKERELERİN GELİŞİMİ

ABD’nin İran’a yönelik geçen hafta Umman’da gerçekleştirilen dördüncü tur müzakereler sırasında yazılı bir anlaşma metni sunduğu yönündeki haberlere de değinen Arakçi, “Görüşmeler sırasında karşı tarafa yazılı olarak fikirler iletildi ancak şu ana kadar bize bu tür yazılı bir teklif ulaşmadı. Ancak göndereceklerini söylüyorlar” dedi.

AMERİKAN ŞİRKETLERİNE YOL AÇIK

ABD’nin yaptırımları kaldırması durumunda, İran’ın Amerikan şirketlerinin ülkede görev yapmasına izin verip vermeyeceği konusuna da değinen Arakçi, İran’ın Amerikan şirketlerinin ekonomik varlığına dair bir yasağı bulunmadığını ifade etti. “Bu yasağı Amerikalılar bizzat uyguladı. İran, Amerikan şirketlerinin petrol ve doğal gaz sektörüne yatırım yapmasını memnuniyetle karşılar” değerlendirmesinde bulundu.