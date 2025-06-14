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İran Ordu’su Misilleme Saldırısı Başlattı

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İRAN ORDUSUNDAN MISLİMLEME SALDIRISI

İsrail’in İran’ın çeşitli şehirlerine gerçekleştirdiği saldırıların ardından, İran ordusu karşılık veren bir saldırı gerçekleştirdi. İsrail’e yönelik yüzlerce balistik füze fırlatıldığı belirtildi. Tel Aviv semalarında çok sayıda roketin görüntülendiği, bazı bölgelerden ise dumanların yükseldiği bildiriliyor.

GAZZE’DE SEVİNÇ GÖSTERİLERİ

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren havadan, karadan ve denizden yürüttüğü saldırılarla ciddi zarar gören Gazze Şeridi’nde, halk, İsrail’in vurulmasını büyük bir sevinçle karşıladı. Gazze’deki sevinç, sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir şekilde aktarıldı.

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