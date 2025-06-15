İran Saldırısına Cevap Verdi! Tel Aviv’de Patlama

İSRAİL’İN İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARI VE İRAN’IN MİSİLLEMELERİ SÜRÜYOR

İsrail’in İran’a karşı dün başlattığı “Yükselen Aslan” saldırısı, İran’ın karşılık vermesiyle birlikte üçüncü gününe girdi. İsrail’in saldırıları sonucunda, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında bulunduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti. Bununla birlikte, çoğunluğu sivil olmak üzere 320 kişi yaralandı. İran, bu saldırılara “Gerçek Vaat 3” adı altında misilleme gerçekleştirdi. Saldırılarda, drone’lar ve yüzlerce balistik füze kullanıldı, Tel Aviv’de büyük patlamalar yaşandı. Bat Yam kentinde 3 kişi yaşamını yitirirken, Bat Yam ve Rehovot’ta da birçok yaralı görüldü. Bazı füzeler İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi aşarak patlamalara neden oldu ve İsrail’de en az 13 kişi öldü, 380 kişiyse yaralandı.

Savaşın 3. Gününde Yaşananlar

17.45 – İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran’daki saldırılara ilişkin “İran’daki hedefimiz, bu rejimin bizi yok etme kapasitesini ortadan kaldırmaktır” açıklamasını yaptı. Ayrıca, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, “İsrail Hava Kuvvetleri aracılığıyla Tahran’a giden yolu açtık ve şu anda düşmanın asla hayal edemeyeceği şekilde rejimin altyapısını ve nükleer programını nokta atışı ve kapsamlı bir şekilde vuruyoruz” dedi.

17.00 – Reuters haber ajansına göre, İsrail savaş jetleri Netanya üzerinde görüntülendi ve en az 14 nükleer bilim insanının öldüğü bildirildi. Bu ölümlerin arasında bombalı araç saldırılarının da olduğu belirtildi.

16.45 – ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yakında İran ile İsrail arasında barış olacak. İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı” dedi. Ayrıca, birçok telefon görüşmesi ve toplantının yapıldığını ifade etti.

16.25 – İsrail’de olağanüstü halin 30 Haziran’a kadar uzatıldığı bildirildi. Ayrıca, Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği, Rus vatandaşlarının İran’dan karayoluyla tahliyesine dair çalışmalar yaptığını aktardı.

16.10 – İsrail, Kudüs ve Tel Aviv’de sirenlerin çaldığını duyururken, İran’dan gelen füze saldırılarının başladığı bildirildi. İran devlet medyası, balistik füzelerin fırlatıldığını duyurdu ve Tel Aviv’den patlama seslerinin geldiği belirtildi.

Can Kaybı ve Saldırılar Artıyor

15.20 – Irak’taki iki askeri yetkili, İran’dan gelen iki insansız hava aracının ABD öncülüğündeki güçler tarafından düşürüldüğünü açıkladı. 15.45 – İran devlet medyasına göre, İsrail’in saldırılarında can kaybı 128’e ulaştı.

15.40 – İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, “İsrail’in düşman eylemleri devam ederse Tahran’ın yanıtları daha kararlı ve daha şiddetli olacaktır” açıklamasında bulundu.

15.05 – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın sivilleri kasıtlı olarak öldürdüğünü ifade ederek, “İran bunun bedelini çok ağır ödeyecek” dedi.

14.00 – Netanyahu, İran’ın Bat Yam’daki saldırının gerçekleştiği bölgeleri ziyaret etti.

13.50 – İran’ın başkenti Tahran’dan yine patlama sesleri geldiği duyuruldu.

Saldırıların Gözlemlenmesi ve Tepkiler

13.15 – Bir İsrail askeri yetkili, dün akşam Tahran’daki yaklaşık 80 hedefi vurduklarını ve İran’ın askeri altyapısının büyük kısmını hedef aldıklarını duyurdu.

12.50 – İsfahan’daki nükleer tesisin vurulduğu açıklandı. Bunun yanında, İran Devrim Muhafızları, saldırıların devam etmesi halinde askeri müdahaleyi artıracaklarını belirtti.

11.50 – İran, iki Mossad üyesini gözaltına aldığını açıkladı.

11.35 – İsrail’in, İsfahan’daki İran Savunma Bakanlığı’nın hedef alındığını belirtildi.

10.15 – İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in saldırılarının ABD’nin desteği olmadan gerçekleşmeyeceğini ifade ederek, “İran, zorunda kalmadığı müddetçe savaşın büyümesini istemiyor” dedi.

09.50 – İsrail ordusu, nükleer reaktörlerin bulunduğu bölgede yaşayan Iranlıları tahliye etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

08.47 – İran’ın saldırıları sonucunda ölü sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi.

İran Tarafından Cevaplar ve Global Tepkiler

08.35 – İran Öğrenci Haber Ajansı, Tahran Petrol Rafinerisi’nde yakıt üretiminin kesintisiz devam ettiğini aktardı.

08.14 – Trump, “Eğer İran saldırırsa Amerikan ordusu tüm gücüyle sahaya inecektir” dedi.

06.30 – İsrail, Tahran’a yeni bir hava saldırısı düzenledi ve başkentte büyük patlamalar yaşandı.

05.30 – Bat Yam’da, yapılan saldırılarda 3 kişinin öldüğü, 65 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yıkımların Bir Sonrası Daha Fazla Salvo

03.30 – İsrail, İran’ın nükleer silah programı ile bağlantılı hedeflere yönelik yaptığı saldırı dalgasını tamamlandığını duyurdu.

03.00 – Tel Aviv’deki patlamalarda, İran’dan fırlatılan füzelerin bazıları, hedefleri buldu.

02.35 – Tahran’da sivil bir binanın büyük oranda tahrip olduğu bilgisini alındı.

02.20 – İran’ın saldırılarında, İsrail’in kuzeyinde bir binanın yıkılması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

00.50 – Tahran’daki bir petrol deposuna yapılan saldırı büyük bir patlama ile sonuçlandı.

00.45 – İran’ın füze saldırısında, İsrail’in kuzeyindeki bir bina yıkıldı ve 1 kişinin hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Bu gelişmelerle, İsrail ve İran arasındaki çatışma daha da tırmanıyor ve her iki taraf da misillemelerine devam ediyor.