İran Sert Karşılık Verdi, Demir Kubbe Yetersiz Kaldı

İRAN’IN FÜZE SALDIRISI VE SONUÇLARI

İran, iki dalga halinde 150 füze fırlatarak Tel Aviv’deki Savaş Bakanlığı karargahını hedef aldı. Görüntülere göre, bu saldırı sırasında en az iki Demir Kubbe füze savunma bataryası imha edildi. Ayrıca, birçok sivil bina, konut ve işyeri ciddi hasar gördü. İsrail halkı, bu gelişmeler üzerine bomba sığınaklarına kaçmak zorunda kaldı. Bazı İsraillilerin evlerinden Demir Kubbe ve İran füzelerinin hareketlerini belgelediği görüldü. Ancak, İsrail’in övünç kaynağı olan Demir Kubbe, İran füzelerini durdurmakta yetersiz kaldı. Daha önceki İran saldırılarında, sistemin 300’er füzeye karşı daha başarılı bir savunma gerçekleştirdiği kaydedildi, fakat bu sefer temelli olarak zarar gördü.

HİPERSONİK FÜZELERİN ETKİSİ

Demir Kubbe’nin bu saldırıya karşı etkisiz kalmasının nedenlerinden biri, İran’ın bu sefer çok daha fazla hipersonik füze kullanması olarak belirtildi. İran, saatte 1000 kilometre hıza ulaşabilen ve bu hızda üstün manevra kabiliyeti olan Fettah-1 ve Fettah-2 hipersonik füzelerini bu saldırıda yoğun şekilde kullandı. Görüntülerde, Demir Kubbe füzelerinin etrafında dönen İran füzelerinin hedeflerine hızla düştüğü gözlemlendi. Ayrıca, Demir Kubbe’nin düşen savunma füzesi parçaları da Tel Aviv’e düşerek büyük tahribat yarattı. Demir Kubbe bataryalarının aldığı hasar henüz netleşmedi, ancak Tel Aviv, İran füzelerinin etkisiyle adeta bir savaş alanına dönüştü.