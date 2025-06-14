İran Sert Tepki Verdi! Demir Kubbe Yetersiz

İRAN’IN FÜZE SALDIRISI VE SONUÇLARI

İran, iki dalga halinde 150 füze fırlatarak Tel Aviv’deki Savaş Bakanlığı karargahını iki kez vurdu. Görüntülere göre en az iki Demir Kubbe füze savunma bataryası imha edildi ve birçok sivil bina, konut ile işyeri büyük hasar gördü. Bunun sonucunda İsrail halkı, bomba sığınaklarına kaçmak zorunda kaldı. Bazı İsrailliler, evlerinden Demir Kubbe ve İran füzelerinin havada dansını kaydetti. Ancak İsrail’in en büyük gurur kaynaklarından biri olan Demir Kubbe, İran füzelerini durdurma konusunu başaramadı. Daha önceki İran saldırılarında, 300’er füzeye karşı oldukça etkili bir savunma ortaya koyan Demir Kubbe, bu saldırıda büyük ölçüde başarısız oldu.

HIPERSONİK FÜZELERİN ETKİSİ

Bu başarısızlığın sebebi henüz tam olarak belirlenemese de, önemli bir neden olarak İran’ın bu kez daha fazla hipersonik füze kullanması öne çıkıyor. İran, bu saldırıda saatte 1000 kilometre hıza ulaşabilen ve üstün manevra kabiliyetine sahip Fettah-1 ve Fettah-2 hipersonik füzelerini kullandı. Görüntülerde, Demir Kubbe füzelerinin etrafından dönen İran füzelerinin hedeflere hızla düştüğü gözlemlendi. Bunun yanı sıra, İsrail’in Demir Kubbe’si dost ateşi açarak, düşen savunma füzesi parçalarının bir kısmını Tel Aviv’e düşürdü ve bu durum tahribata yol açtı. Demir Kubbe bataryalarının aldığı hasarın boyutu henüz net olarak bilinmiyor, ancak Tel Aviv, İran füzelerinin isabetiyle gerçek bir savaş alanına dönüştü.