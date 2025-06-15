İran Yükselen Aslan’a Karşılık Veriyor

İSRAİL’İN İRAN’A YÖNELİK SALDIRISI

İsrail, İran’a karşı dün “Yükselen Aslan” adı verilen bir saldırı başlattı ve bu olay, aralıklarla gece boyunca devam etti. Saldırılarda, aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu en az 78 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, çoğunluğu sivil olan 320 kişi de yaralanıyor.

İRAN’DAN MISILLEME SALDIRISI

İran ise İsrail’e yönelik “Gerçek Vaat 3” adını verdiği misilleme saldırısını başlattı. Bu saldırıda droneların yanı sıra yüzlerce balistik füze fırlatıldı ve Tel Aviv’de patlamalar meydana geldi. Bazı füzeler, İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi aşarak patlamalara yol açtı.

SALDIRILARIN DİĞER BOYUTLARI

Gece boyu saldırılar devam ederken, İsrail güçleri İran’ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarını hedef aldı ve burada yangınlar çıktığı bildirildi. Ayrıca, İsrail, İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki nükleer tesislerini de bombardıman etti. İran, tesislerde kısıtlı hasar meydana geldiğini açıkladı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise Natanz Nükleer Tesisi’nde radyasyon ve kimyasal sızıntı tespit ettiğini belirtti. Tel Aviv’de, gece boyunca sirenlerin sesi hiç dinmedi.