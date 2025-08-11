İran, Zengezur Koridorunu Engelleme Kararını Aldı

İKİ ÜLKE LİDERLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde Beyaz Saray’da düzenlenen üçlü zirvenin ardından ortak bir deklarasyona imza attı. Bu anlaşma çerçevesinde stratejik Zengezur koridorunun geliştirilmesi hakkı ABD’ye veriliyor. İran ise, Zengezur koridorunu engelleme kararı aldığını duyurdu.

İRAN’DAN ÇARPICI DEĞERLENDİRME

İran’ın Ruhani liderli Ali Hamaney’in Danışmanı Ali Akbar Velayati, bu girişimin Ermenistan’ın stratejik ittifakları ve İran’ın çıkarlarına aykırı olduğunu ifade etti. Velayati, “Azerbaycan ve Ermenistan arasında ABD’nin arabuluculuğunda imzalanan ve bölgedeki diğer ülkeler tarafından kalıcı barışın sağlanması için yararlı olarak nitelendirilen barış anlaşması kapsamında Zengezur koridorunu engelleyeceğini” belirtti. Ayrıca, devlet haber ajansı Tasnim’e açıklamalarda bulunan Velayati, “İran’ın Ermenistan ile birlikte stratejik ittifak içinde olduğu Rusya’nın desteği olsun ya da olmasın Tahran’ın bu girişimi engelleyeceğini” vurguladı.

ABD BAŞKANI’NDAN ULAŞIM KORİDORUNA GÖNDERME

ABD Başkanı Donald Trump, barış anlaşmasında yer alan ulaşım koridoruna atıfta bulunarak, “Kafkasya’yı 99 yıllığına kiralayabileceği bir gayrimenkul olarak görüyor” dedi. Velayati, “Bu geçit, Trump’ın paralı askerleri için bir geçit olmayacak, onların mezarlığı olacak” diyerek planı, Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü zayıflatmayı amaçlayan “siyasi ihanet” olarak nitelendirdi.

KORİDORUN GELİŞTİRİLMESİ ABD’YE AİT

Beyaz Saray’da 8 Ağustos Cuma günü yapılan imza töreninde açıklanan anlaşmanın şartları arasında, Ermenistan üzerinden geçen bir güzergahın münhasır geliştirme haklarının ABD’ye verilmesi bulunuyor. Bu koridor, İran sınırına yakın bir güzergah olması dolayısıyla, Uluslararası Barış ve Refah için Trump Güzergahı (TRIPP) olarak adlandırılacak ve Ermenistan yasalarına göre işletilecek. Velayati, bu durumun NATO’nun İran ve Rusya arasında ”engerek yılanı gibi” konumlanmasının önünü açacağını savundu.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN UYARI

İran Dışişleri Bakanlığı ise, “sınırları yakınındaki herhangi bir yabancı müdahalenin olumsuz sonuçları hakkında endişelerini dile getiren” bir açıklama yaptı. Bakanlık, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasını memnuniyetle karşılarken, İran sınırlarına yakın herhangi bir projenin “ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek ve yabancı müdahale olmaksızın” geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.