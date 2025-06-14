İranlı Komutanlar Nerede Yanıldı? Mesajlar Ortaya Çıktı

İRANLI YETKİLİLERİN ENDİŞELERİ

The New York Times’a (NYT) konuşan İranlı kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İranlı liderlerin, Umman’da pazar günü gerçekleşecek nükleer görüşmeler öncesinde İsrail’in saldırı düzenlemeyeceğini düşündüğü kaydedildi. İran, İsrail’in muhtemel bir saldırısının, görüşmelerin başarısız olması halinde, bir haftadan uzun bir süre sonra gerçekleşeceğini öngörüyordu. Ancak yetkililer, “devasa bir yanlış hesap” yaptıklarını kabul etti. İranlı liderler, İsrail’in saldırı tehditlerini “propaganda” olarak değerlendirip ciddiye almadı ve nükleer müzakerelerde taviz vermeye zorlanmak için bu haberlerin yayıldığını düşündü, bu nedenle gerekli önlemleri almakta yetersiz kaldı.

HAVA SAVUNMA SORUNU

NYT’nin edindiği özel mesajlara göre, bazı İranlı yetkililer öfkeli bir şekilde “Hava savunmamız nerede?” ve “İsrail nasıl bu kadar kolay kritik hedeflerimizi vurabiliyor?” gibi sorular yönetti. Saldırı gecesi, üst düzey komutanların güvenli evler yerine kendi evlerinde bulunduğu, böylece Hacızade ve ekibinin “tek bir yerde toplanmama” talimatına uymadığı ve Tahran’daki askeri üste bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. İsrail’in üsse düzenlediği saldırıda Hacızade ve diğer yüksek rütbeli isimler yaşamını yitirdi.

İSRAİL’İN PENETRASYONU

İran Ticaret Bakanlığı Enerji Komitesi üyesi Hamid Hosseini, İsrail’in yaptığı saldırının liderliği gafil avladığını, özellikle üst düzey komutanlar ve nükleer bilim insanlarının kaybının büyük bir şok yarattığını ifade etti. Hosseini, “İsrail’in güvenlik ve ordu yapımıza sızdığı açık. Hava savunmamızın eksikliği ve kritik bölgelerimizin kolayca bombalanması büyük bir zafiyet” diye konuştu. Ayrıca, İsrail’in saldırılarda İran içindeki patlayıcı İHA üssünü de aktif hale getirdiğini duyurdu.

TOPLANTIDA YAŞANAN GERGİNLİK

NYT’ye göre, İran Ulusal Güvenlik Konseyi’nde dün sabah düzenlenen toplantıda, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in intikam almak istediği ancak aceleci davranmaktan kaçınılması gerektiğini belirttiği aktarıldı. Toplantı sırasında misillemenin zamanlaması ve yöntemi hakkında görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Bir yetkili, İsrail’in İran’ın altyapısına, su veya enerji santrallerine saldırması halinde halk protestolarının patlak verebileceği uyarısında bulundu. İran, İsrail’in saldırısına misilleme olarak karşı saldırılar düzenlerken, karşılıklı çatışmalar devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmalar ise sürdürüyor.