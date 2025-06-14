İranlı Liderler Nerede Yanlış Yaptı? Hava Savunmamız Nerede?

İranlı Yetkililerin Görüşleri

New York Times’a (NYT) göre, İranlı yetkililer, pazar günü Umman’da gerçekleştirilecek nükleer müzakereler öncesinde, İsrail’in bir saldırı düzenlemeyeceğini düşündü. İran, olası bir saldırının yalnızca görüşmelerin başarısız olmasının ardından, bir haftadan uzun bir süre sonra gerçekleşebileceğini tahmin ediyordu. Ancak yetkililer, bu durumun “devasa bir yanlış hesap” olduğunu kabul etti. İranlı liderler, İsrail’in saldırı uyarılarını “propaganda” olarak değerlendirdi ve ciddiye almadı. Müzakerelerde taviz vermek için bu haberlerin yayıldığına inanarak önlemleri göz ardı etti.

HAVA SAVUNMASI ÜZERİNE SORULAR

NYT’nin gördüğü özel mesajlarda, bazı İranlı yetkililerin öfkeli bir şekilde “Hava savunmamız nerede?” ve “İsrail nasıl bu kadar kolay kritik hedeflerimizi vurabiliyor?” diye sordukları ifade edildi. Saldırı gecesi, üst düzey komutanların güvenli evler yerine kendi evlerinde bulunduğu, Hacızade ve ekibinin ise “tek bir yerde toplanmama” talimatını göz ardı ederek Tahran’daki askeri üste toplandıkları aktarıldı. İsrail’in üsse düzenlediği saldırıda Hacızade ve diğer üst düzey isimlerin hayatını kaybettiği bildirildi.

İSRAİL’İN SIZMASI VE ŞOK ETKİSİ

İran Ticaret Bakanlığı Enerji Komitesi üyesi Hamid Hosseini, İsrail’in saldırısının liderliği gafil avladığını ve özellikle üst düzey komutanlar ile nükleer bilim insanlarının kaybının büyük bir şok yarattığını belirtti. Hosseini, “İsrail’in güvenlik ve ordu yapımıza sızdığı açık. Hava savunmamızın eksikliği ve kritik bölgelerimizin kolayca bombalanması büyük bir zafiyet” şeklinde konuştu. İsrail, saldırılarda İran içindeki patlayıcı İHA üssünü de aktive ettiğini bildirmişti.

GERGİN TOPLANTI VE GÖRÜŞ AYRIŞIKLIĞI

NYT’ye göre, dün sabah İran Ulusal Güvenlik Konseyi’nde yapılan toplantıda, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in intikam talep ettiği ancak aceleci davranmaktan kaçınılması gerektiğini vurguladığı bilgisi paylaşıldı. Toplantıda, misillemenin zamanlaması ve yöntemi konusunda farklı görüşler ortaya çıktı. Bir yetkili, İsrail’in İran’ın altyapısına, su veya enerji santrallerine saldırması durumunda halk protestolarının ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. İran, İsrail’in saldırısına karşı misilleme yapmakta ve karşılıklı çatışmalar devam etmekte. Olayla ilgili soruşturmalar ise sürüyor.