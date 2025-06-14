İranlı Liderler Nerede Yanlış Yaptı? Özel Mesajlar Ortaya Çıktı

İRANLI YETKİLİLERİN HESAPLARI

The New York Times’a (NYT) göre, İranlı liderler pazar günü Umman’da yapılacak nükleer görüşmeler öncesinde İsrail’in saldırı düzenlemeyeceğini tahmin ediyordu. İran, İsrail’in olası bir saldırısının ancak görüşmelerin başarısız olması durumunda, bir haftadan uzun bir süre sonra gerçekleşeceğini öngörüyordu. Ancak yetkililer, bu durumu “devasa bir yanlış hesap” olarak değerlendirdi. İranlı liderler, İsrail’in saldırı uyarılarını “propaganda” olarak görüp ciddiye almadı ve nükleer görüşmelerde taviz vermeye zorlayacak şekilde bu bilgilerin yayıldığını düşündü, dolayısıyla önlemler almayı göz ardı etti.

HAVA SAVUNMASI ÜZERİNE SORULAR

NYT’nin elde ettiği özel mesajlarda, bazı İranlı yetkililerin, öfkeli bir şekilde “Hava savunmamız nerede?” ve “İsrail nasıl bu kadar kolay kritik hedeflerimizi vurabiliyor?” şeklinde sorular sorduğu aktarıldı. Saldırı gecesi, üst düzey komutanların güvenli evler yerine kendi evlerinde bulunduğu ve Hacızade ile ekibinin “tek bir yerde toplanmama” talimatını hiçe sayarak Tahran’daki askeri üste toplantı yaptığı belirtildi. İsrail’in bu üsse düzenlediği saldırıda Hacızade ve diğer üst düzey isimler hayatlarını kaybetti.

İSRAİL’İN GÜVENLİĞE GİRİŞİ

İran Ticaret Bakanlığı Enerji Komitesi üyesi Hamid Hosseini, İsrail’in saldırısının liderliği gafil avladığını ve özellikle üst düzey komutanlar ile nükleer bilim insanlarının öldürülmesinin büyük bir şok yarattığını ifade etti. Hosseini, “İsrail’in güvenlik ve ordu yapımıza sızdığı açık. Hava savunmamızın eksikliği ve kritik bölgelerimizin kolayca bombalanması büyük bir zafiyet” dedi. İsrail, saldırılar sırasında İran içindeki patlayıcı İHA üssünü da devreye aldığını açıkladı.

TOPLANTIDAKİ DÜŞÜNCELER

NYT’ye göre, İran Ulusal Güvenlik Konseyi’nde dün sabah yapılan toplantıda, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in intikam istediği ancak aceleci davranmaktan kaçınılması gerektiği ifade edildi. Toplantıda, misillemenin zamanlaması ve yöntemi konusunda görüş ayrılıkları yaşandı. Bir yetkili, İsrail’in İran’ın altyapısına, su veya enerji santrallerine saldırması durumunda halk protestolarının tetiklenebileceği uyarısında bulundu. İran, İsrail’in saldırısına misilleme olarak karşı saldırılar başlatırken, karşılıklı çatışmalar devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.