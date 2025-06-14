İranlı Liderler Nerede Yanlış Yaptı? Özel Mesajlar Ortaya Çıktı

İRANLI YETKİLİLERİN İSRAİLİ HESAPLAYAMADIĞI ŞOK SALDIRI

İranlı yetkililere dayandırılan bir habere göre, İran liderlerinin pazar günü Umman’da yapılması planlanan nükleer müzakereler öncesinde, İsrail’in saldırı gerçekleştirmeyeceğine dair bir düşünceye sahip olduğu belirtildi. İran, muhtemel bir İsrail saldırısının, müzakerelerin başarısız ces olması durumunda, bir haftadan daha uzun bir süre sonra olacağını tahmin ediyordu. Ancak yetkililer, burada “devasa bir yanlış hesap” yaptıklarını kabul etti. İranlı liderler, İsrail’in saldırı uyarılarını “propaganda” olarak değerlendirip, bu durumun ciddiyetini göz ardı etti ve nükleer görüşmeler sırasında taviz vermek zorunda kalacakları düşüncesindeydiler.

HAFTA İÇİ İKİ KATLI GÜVENLİK AÇIĞI

Haberlerde yer alan özel mesajlarda, bazı İranlı yetkililerin öfkeli bir şekilde “Hava savunmamız nerede?” ve “İsrail nasıl bu kadar kolay kritik hedeflerimizi vurabiliyor?” sorularını sorduğu belirtildi. Olay gecesi, üst düzey komutanların güvenli evlerde değil, kendi evlerinde bulunduğu, Hacızade ve ekibinin ise “tek bir yerde toplanmama” talimatına rağmen Tahran’daki bir askeri üste toplantı yaptığı kaydedildi. İsrail’in bu üste düzenlediği saldırıda Hacızade ve diğer üst düzey yetkililer hayatını kaybetti.

İran Ticaret Bakanlığı Enerji Komitesi üyesi Hamid Hosseini, İsrail’in saldırısının liderliği gafil avladığını, özellikle üst düzey komutanlar ve nükleer bilim insanlarının kaybının büyük bir şok yarattığını ifade etti. Hosseini, “İsrail’in güvenlik ve ordu yapıımıza sızdığı açık. Hava savunmamızın eksikliği ve kritik bölgelerimizin kolayca bombalanması büyük bir zafiyettir” dedi. Ayrıca, İsrail’in saldırılarda İran’daki patlayıcı İHA üssünü de aktive ettiği kaydedildi.

GÜVENLİK TOPLANTISI VE STRATEJİK KARARLAR

Yayınlanan haberlere göre, İran Ulusal Güvenlik Konseyi’nde gerçekleştirilen toplantıda, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in intikam talep ettiği ancak aceleci davranmaktan kaçınılması gerektiği ifade edildi. Toplantı sırasında misillemenin zamanlaması ve yöntemi üzerine görüş ayrılıkları yaşandı. Bir yetkili, İsrail’in İran’ın altyapısına, su veya enerji santrallerine yönelik bir saldırı gerçekleştirmesi durumunda halk protestolarının tetiklenebileceği konusunda uyarıda bulundu. İran, İsrail’in saldırısına misilleme olarak karşı saldırılar başlatırken, karşılıklı çatışmalar devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmalar ise sürmekte.