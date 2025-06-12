İranlı Şüphelilerin Midesinde Uyuşturucu Bulundu

İRAN UYRUKLU ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Kayseri’de, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği bir uyuşturucu operasyonu sonucunda İran uyruklu 3 şahısın midelerinden uyuşturucu kapsülleri çıktı. Uyuşturucular, hastanede yapılan müdahale ile çıkarıldıktan sonra, şüpheliler tedavi sonrası gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA ANI

Elde edilen bilgilere göre, jandarma ekipleri, İran uyruklu 51 yaşındaki A.O., 37 yaşındaki M.S. ve 28 yaşındaki P.S.’nin ülkelerinden Kayseri’ye uyuşturucu ile geleceği bilgisini aldı. Şüpheliler, Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi’nde taksi ile kente giriş yapmaya çalıştıkları esnada durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada 15 gram esrar, 5 gram bonzai ve 117 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

PATLAYICI TESPİTİ

Gözaltına alınan şüpheliler, muayene edilmek üzere Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Röntgen ve ultrason kontrolü sonrasında, 3 kişinin midesinde uyuşturucu olduğu belirlendi. Şüphelilerin, yuttukları uyuşturucuları kente sokmaya çalıştıkları anlaşıldı. Sağlık ekibi tarafından kapsüller çıkarıldıktan sonra, şüpheliler taburcu edilerek İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.