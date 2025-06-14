İranlı Yetkililerin Özel Mesajları Açığa Çıktı!

İRAN’IN GÖRÜŞLERİ

The New York Times’a (NYT) konuşan İranlı yetkililerin ifadesine göre, İranlı liderler pazar günü Umman’da yapılması planlanan nükleer görüşmeler öncesinde İsrail’in saldırı düzenlemeyeceğini düşündü. İran, olası bir İsrail saldırısının yalnızca görüşmelerin başarısız olması durumunda, bir haftadan uzun bir süre sonra olabileceğini tahmin ediyordu. Ancak yetkililer, “devasa bir yanlış hesap” yaptıklarını kabul etti.

HAVA SAVUNMA SORUNLARI

İranlı liderlerin, İsrail’in saldırı uyarılarını “propaganda” olarak değerlendirip ciddiye almadığı belirtiliyor. Bu süreçte, nükleer görüşmelerde taviz vermeye zorlanmak için bu tür haberlerin yayıldığını düşünerek önlemleri göz ardı ettiler. NYT’nin ulaştığı özel mesajlarda, bazı İranlı yetkililerin öfkeli bir şekilde “Hava savunmamız nerede?” ve “İsrail nasıl bu kadar kolay kritik hedeflerimizi vurabiliyor?” sorularını sorduğu ifade edildi. Saldırı gecesi, üst düzey komutanların güvenli evlerde değil, kendi evlerinde bulundukları, Hacızade ve ekibinin ise “tek bir yerde toplanmama” talimatını ihlal ederek Tahran’daki askeri üste toplandığı bildirildi. İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıda Hacızade ve diğer üst düzey isimlerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

SALDIRILARIN ŞOKU

İran Ticaret Bakanlığı Enerji Komitesi üyesi Hamid Hosseini, İsrail’in saldırısının liderliği gafil avladığını vurguladı. Özellikle üst düzey komutanlar ve nükleer bilim insanlarının öldürülmesi büyük bir şok yarattı. Hosseini, “İsrail’in güvenlik ve ordu yapımıza sızdığı açık. Hava savunmamızın eksikliği ve kritik bölgelerimizin kolayca bombalanması büyük bir zafiyet” dedi. Ayrıca İsrail, bu saldırılar sırasında İran içindeki patlayıcı İHA üssünü de aktive ettiğini belirtmişti.

TOPLANTILARDA GERGİNLİK

NYT’ye göre, dün sabah İran Ulusal Güvenlik Konseyi’nde yapılan toplantıda, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in intikam istediği, ancak aceleci davranmaktan kaçınılması gerektiğini ifade ettiği bildirildi. Toplantı sırasında, misillemenin zamanlaması ve yöntemi konusunda görüş ayrılıkları yaşandı. Bir yetkili, İsrail’in İran’ın altyapısına, su veya enerji santrallerine saldırması durumunda halk protestolarının tetiklenebileceği uyarısında bulundu. İran, İsrail’in saldırısına misilleme olarak karşı saldırılar başlatırken, karşılıklı çatışmalar devam etmekte ve olayla ilgili soruşturmalar sürmektedir.