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İrem Derici’den Leopar Elbise Şovuyla Konser

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Sahne Performansı ve Elbise

Sahneye mini leopar desenli bir elbiseyle çıkan Derici, sadece söylediği şarkılarla değil, sahne şovlarıyla da izleyicilerin dikkatini çekiyor. Konserdeki enerjisi ve görsel şovlarıyla öne çıkan sanatçı, performansını sosyal medya platformunda takipçileriyle paylaştı.

Övgüler ve Teşekkürler

Konserden görüntüleri Instagram hesabında paylaşan Derici, kendisine ve ekip arkadaşlarına övgülerde bulundu. “Ay kızımın leoparına bakın ayol. İnanılmaz bir haftaydı. Dergi kapağından tut aşırı güzel bir şarkıya dahil olmam, konserler, kutlamalar. Ekip arkadaşları çok önemli bu hayatta. Şükürler olsun yol arkadaşlarıma. İyi ki biz!” sözleriyle duygularını dile getirdi.

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