İrem Derici’nin Eski Sevgili Açıklamaları

ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALAR

Ünlü sanatçı İrem Derici, katıldığı “FÜG” adlı YouTube programında eski ilişkileri hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. “Google’da İrem Derici’nin sevgilileri yazınca çıkan fotoğraflar bir aile albümüne döndü. Onları hafızamdan değil ama Google’dan silmek isterdim. Yorgun bir kalbe ve ruha sahibim” şeklinde konuştu. Programda ünlü psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın konuk olduğu bölümde samimi açıklamalar yaparak gündemden düşmedi. Çınar’ın “İyi misin” sorusu üzerine ise “Bulanık bir dönem, iyi misin sorusunun net yanıtı bende yok” yanıtını verdi.

KALBİNİ TOPARLAMAK İSTİYOR

İrem Derici, özel hayatını düzene sokma arzusunu dile getirirken, “Hayatımda ‘biraz toparlansa daha iyi olur’ diyeceğim şey gönül işlerim olurdu. Kalbim ‘Bu iş yerinde grev vardır’ diye bir yazı tutsa da bana, iki sene işlerime daha çok adapte olsam” diye belirtti. Derici, Google’da kendisini temsil eden fotoğrafların çok fazla olduğunu belirterek duygularını paylaştı. “Yorgun bir kalbe ve ruha sahibim. Onları biraz dinlendirmem lazım” dedi.

İLIŞKİLERİ HAKKINDA ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Gökhan Çınar’ın “Görsem sarılırım diyeceğin biri var mı” sorusuna “Var birden çok” yanıtı veren İrem Derici, “Görsem yüzüne bile bakmam diyeceğin biri var mı” sorusuna ise “Hırsız benden korksun” ifadeleriyle cevap verdi. “Daha kötüsü var görsem balgam atarım suratına ve bildiğim bütün küfürleri ki bu dağarcık bende geniştir bilirsin ederim diyeceklerim de var” dedi. Hırsıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Derici, eski ilişkilerinden duyduğu öfkeyi de açıkladı. “Ama dönüp onların hallerine de baktığımda; onlar da aşırı akli dengesi yerinde durmuyor. Bir Shutter Island çekmişiz biz de” şeklinde ifade etti.

EVİ SATTI, HÂLÂ KENDİ EVİ YOK

Son olarak İrem Derici, babasının kendisine aldığı evi albüm yapmak için sattığını belirtti. “22’li yaşlarım annemle evleri ayırdığımız bir dönemdi. Çok kavga ediyorduk. Babamla kalmak istedim. Babam da bana ceza vermek istemişti ama ev aldı. Sonradan anladım haklı olduklarını, bir düzeni bozmak istemezsin” dedi. Ancak, o evi yıllar sonra sattığını ve “Hâlâ evim yok” diyerek durumunu açıkladı.