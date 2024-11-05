İrfan Alış Hayatını Kaybetti: Peyk Grubu

PEYK GRUBUNUN SOLİSTİ İRFAN ALIŞ’IN VEFATI

Rock müzik grubu olarak sahne hayatına başlayan Peyk grubunun solisti İrfan Alış, hayatını kaybetti. 53 yaşındaki sanatçının ölüm haberi, grubun sosyal medya hesaplarından hayranlarına duyuruldu. Yapılan paylaşımda, “İrfanımızı bu sabah kaybettik” ifadesi yer aldı.

İRFAN ALIŞ’IN MÜZİK KARIYERİ VE ETKİSİ

İrfan Alış, 1991 yılında kurulan Peyk grubunun solisti olmasının yanı sıra, grubun şarkı sözlerini de yazıyordu. Geçtiğimiz yıl sahneye konan “Hamiyet” adlı müzikal ile büyük bir başarı yakalamışlardı. Alternatif müzik sahnesinin en sevilen seslerinden biri olarak tanınan İrfan Alış, pandemi döneminde müzisyenlerin karşılaştığı zorlukları ve müzik sektöründeki telif hakları sorunlarını sıkça dile getiriyordu.

RAHATSIZLIĞI VE NEDENİ

Bir süredir Seferihisar’da yaşamış olan 53 yaşındaki müzisyenin, eylül ayının başında bir rahatsızlık geçirdiği bilgisi edinildi. Alış’ın, beyne pıhtı atması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.