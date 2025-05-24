İrfan Can Kahveci Fenerbahçe’de kalacak

GEÇEN SEZONUN BAŞARISI

Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde başarılı bir şekilde tamamlayan İrfan Can Kahveci, formda bir sezon geçirdi. Ancak sezon sonunda yaşadığı sakatlık, onun için zorlu bir sürecin başlangıcı oldu. A Milli Takım kadrosunda yer almasına rağmen, EURO 2024’te sakatlığı nedeniyle sahada sınırlı süre bulundu.

TRANSFER TEKLİFLERİ

Buna rağmen, İrfan Can Kahveci Avrupa’nın önde gelen takımlarından teklifler aldı. Adı La Liga’nın büyük kulüpleriyle anılan yetenekli orta saha oyuncusunun transferi hakkında sıkça spekülasyon yapıldı. Ancak, bu dönemde nihai kararını verme aşamasına geldi.

SÖZLEŞME YENİLEME

Fenerbahçe ile yaptığı sözleşme yenileme görüşmeleri olumlu sonuçlandı. İrfan Can Kahveci, kulübü ile 3 yıl daha birlikte devam etme kararı aldı. Bu karar, hem futbolcu hem de kulüp için önemli bir gelişme olarak belirlendi.