İrfan Can Kahveci’nin Sakatlık Şoku!

İRFAN CAN KAHVECİ SAKATLANDI

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının ardından İrfan Can Kahveci ile ilgili şok bir durum yaşıyor. 65. dakikada oyuna giren Kahveci, 10 dakika sonra Edin Dzeko’ya asist yapmıştı. Ancak bu performansın ardından Kahveci’nin sakatlık yaşadığı öğrenildi. Milli futbolcunun durumunun ciddi olduğu belirtildi ve dönüş tarihi için de bilgi verildi.

SAKLARLIĞI CİDDİ OLDU

Trabzonspor ile oynanan mücadelede İrfan Can Kahveci’nin sakatlandığı bildirildi. Sports Digitale’ye göre, Kahveci’nin çekilen MR’ında adalesinde yırtık tespit edildi. 29 yaşındaki futbolcunun, 3 hafta sahalardan uzak kalacağı yapılan açıklamada vurgulandı. Bu süreçte Kahveci’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki AZ Alkmaar maçında, Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

İrfan Can Kahveci’nin, 7 Aralık’taki Beşiktaş karşılaşmasına yetişip yetişmeyeceği merakla bekleniyor. Fenerbahçe, oyuncusunun sakatlığıyla ilgili olarak, sağlıklı bir iyileşme süreci umuyor.