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Spor

İrfan Can Kahveci Sakatlık Problemi Yaşıyor

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Sakatlık Durumu Hakkında Açıklama

Trabzonspor karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan, asist yapan ve maçın sonlarına doğru sakatlanan İrfan Can Kahveci ile ilgili Fenerbahçe kulübünden bilgi verildi. Yapılan açıklamada; “Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle Maslak Acıbadem Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci’de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.” denildi.

Milli Ara ve Tedavi Süreci

Yıldız futbolcunun milli arayı kaçırması bekleniyor. İrfan Can Kahveci’nin yaklaşık 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalması hesaplanıyor. Bu durum, Fenerbahçe’nin gelecek maçları için önemli bir kayıp oluşturuyor.

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