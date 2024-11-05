İrfan Can Kahveci Sakatlık Problemi Yaşıyor

Sakatlık Durumu Hakkında Açıklama

Trabzonspor karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan, asist yapan ve maçın sonlarına doğru sakatlanan İrfan Can Kahveci ile ilgili Fenerbahçe kulübünden bilgi verildi. Yapılan açıklamada; “Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle Maslak Acıbadem Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci’de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.” denildi.

Milli Ara ve Tedavi Süreci

Yıldız futbolcunun milli arayı kaçırması bekleniyor. İrfan Can Kahveci’nin yaklaşık 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalması hesaplanıyor. Bu durum, Fenerbahçe’nin gelecek maçları için önemli bir kayıp oluşturuyor.