İrKçI Sözler, Futbolcuya Yapıldı!

IRKÇI SÖZLERİ DİRENÇLE KARŞILADI

İngiltere Premier Ligi sezonunun açılışında Liverpool ile Bournemouth takımları karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada, konuk ekibin 25 yaşındaki Ganalı futbolcusu Antoine Semenyo, bir Liverpool taraftarından gelen ırkçı hakarete maruz kaldı. Maçın 29. dakikasında olan bu olay sonrası hakem Anthony Taylor, durumu dikkate alarak maçı bir süreliğine durdurdu.

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLADI

Merseyside polisi, futbolcuya yönelik ırkçı söylemlerde bulunan 47 yaşındaki şahsın Anfield Stadyumu’ndan çıkarıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Olayın ardından, destek gösteren herkese teşekkür eden Semenyo, kişisel Instagram hesabından bazı duygularını paylaştı. “Anfield’daki dün gece, bir kişinin sözleri yüzünden değil, tüm futbol ailesinin bir araya durduğu için sonsuza dek aklımda kalacak” düşüncesini dile getirdi.

FUTBOLUN GÜCÜ

Liverpool’un 4-2 galip geldiği bu mücadelede, Semenyo takımı için iki gol kaydetti. “Futbol, en önemli anlarda en iyi yönünü gösteriyor. O iki golü atmak, sahada aslında önemli olan tek dili konuşmak gibiydi. Bu yüzden oynuyorum – böyle anlar için, takım arkadaşlarım için ve bu güzel oyunun ne olabileceğine inanan herkes için” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, futbol dünyasından gelen destek mesajları için de minnettarlığını ifade etti. Premier Lig ve Liverpool kulübü de Semenyo’yu desteklediklerini ve yaşanan olayı kınadıklarını belirten açıklamalar yaptı.