İş Bankası’ndan Atatürk’e İlişkin Kesin Açıklama

İŞ BANKASI’NDAN AÇIKLAMA

İş Bankası, sosyal medyada yayılan Atatürk’ün vasiyetnamesinin kurucu intifa senetleri üzerinden ihlal edildiğine dair iddialara yanıt verdi. Bankanın açıklamasında, bu iddiaların hukuki ve maddi gerçeklikten yoksun olduğu ifade edildi. Ayrıca, banka itibarını zedelemeye yönelik ifadelerde bulunanlar hakkında hukuki süreçlerin başlatılacağına dikkat çekildi.

KURUCULUĞUN ÖZELLİKLERİ

Açıklamada, kurucu intifa senetlerinin pay senedi niteliği taşımadığı vurgulandı. Bu senetlerin sadece mal varlığına dair haklar sağladığı, aynı zamanda genel kurulda oy veya katılma hakkı vermediği belirtildi. İş Bankası, 1991 yılında yapılan olağanüstü genel kurul kararları sonucunda, kurucu intifa senedi sahiplerinin haklarının hukuka uygun şekilde sınırlandırıldığını açıkladı.

Bankanın açıklamasında, Atatürk’ün vasiyetnamesine ilişkin yayılan yanıltıcı iddiaların maddi bir temele sahip olmadığını ve bu iddiaların bir grup tarafından haksız davalarla mahkemeye taşındığı ifade edildi. Ayrıca, yargı sürecinde verilen tüm kararların banka lehine sonuçlandığına da değinildi.

HUKUKA BAĞLILIK VURGUSU

Açıklamada, Atatürk hisselerine isabet eden temettülerin Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na zamanında ödendiği, bankanın tüm işlemlerinin yasalara, ahlaka ve etik değerlere uygun bir şekilde yürütüldüğü belirtildi. Banka, “Kurucu intifa senetleri hukuken pay senedi mahiyetinde olmayıp, intifa senedi niteliğindedir” ifadelerine yer verdi. Bu açıklama ile birlikte, son dönemde sosyal medyada yayılan spekülatif iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Aynı zamanda, bankanın bir köklü kuruluş olduğu ve faaliyetlerini etik ve yasal değerler çerçevesinde sürdürdüğü aktarıldı. Yanlış bilgiler yayanlar hakkında yasal girişimlerde bulunulacağı da eklenerek kamuoyuna bilgi verildi.