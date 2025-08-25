Gündem

İş Makinesi Altında Kalan Operatör Hayatını Kaybetti

İŞ KAZASI MALATYA’DA CANDAN OLDU

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen bir iş kazası, acı sonuçlar doğurdu. İkizce Mahallesi’ndeki bir şantiyede gerçekleştirilen kazı çalışması sırasında, M.A. isimli işçi yaklaşık 3 metre derinliğindeki alana devrilen bir iş makinesinin altında kaldı.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Olayı gören çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesiyle sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Ancak ağır yaralanan genç operatör, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

M.A.’nın cenazesi, hastane işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

