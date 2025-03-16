İşçinin Kargo Bölümünde Mahsur Kalması

İstanbul Havalimanı’ndaki ihmal: Yer hizmetleri çalışanı donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı

HAYAT MÜCADELESİ

İstanbul Havalimanı’nda yaşanan ciddi bir ihmal, yer hizmetleri çalışanı Ali Çelikten’in hayatını tehlikeye attı. Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Atina seferini gerçekleştiren uçağının bagaj bölümünde mahsur kalan Çelikten, -25 derecede bir saat boyunca hayatta kalma mücadelesi verdi. Uçak, Yunan hava sahasından dönerek acil iniş yaptı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na güvenli bir şekilde indi.

BAGAJDA UNUTULAN ÇALIŞAN

Olay, 15 Aralık 2024 gecesi İstanbul Havalimanı’nda meydana geldi. TGS Yer Hizmetleri’nde çalışan Ali Çelikten, gece vardiyasında THY’nin TK 1843 sefer sayılı uçağının bagaj yüklemelerini yapıyordu. 16 Aralık’a sarkan mesaisinde, bagaj bölümünde eşyaları istiflerken ekip arkadaşlarının kapıları kapatmasıyla içeride yalnız kaldı. Sesini duyurmaya çalışan işçi, motorlar çalışmaya başladığında tüm çabalarının sonuçsuz kaldığını anladı.

Uçak kalktıktan sonra 11 bin metre yükseklikte sıcaklık -25 dereceye düştü. Basınçsız ortamda nefes almakta zorluk çeken Çelikten, donma tehlikesiyle karşılaştı. Bagajdaki eşyaları üzerine örterek ve kulaklıklarla soğuktan korunmaya çalışan işçi, bir saat boyunca ölümle burun buruna kaldı.

ACİL İNIŞ VE KURTARMA OPERASYONU

Çelikten’in yokluğunu fark eden ekip arkadaşları, güvenlik kameralarını inceleyerek işçinin bagajda unutulduğunu tespit etti. Durum hava trafik kontrol kulesine bildirildi ve THY pilotu ile irtibata geçildi. Uçak, Ege Denizi üzerinde Yunan hava sahasında iken geri dönerek İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na acil iniş yaptı. Bagaj açıldığında donmak üzere bulunan Çelikten, sağlık ekiplerinin 3,5 saatlik müdahalesiyle hayatta kaldı ve her iki bacağının donma tehlikesinden kurtuldu.

PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL HASAR

Polis tarafından ifadesi alınan Çelikten, psikolojik tedavi görmeye başladı. Nörolojik muayene sonucunda beyninde basınca bağlı damar daralmaları tespit edildi. Olayın etkilerinden kurtulamayan işçi, avukatı Didem Kılıç aracılığıyla TGS Yer Hizmetleri A.Ş. yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan şikâyette, olayın tamamen ihmal sonucu gerçekleştiği ve sorumluların cezalandırılması gerektiği vurgulandı.