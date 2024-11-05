“ISCTR Hissesinde Dokuz Kurum Hedef Fiyatı Belirledi”

GÜNCEL BİLANÇO AÇIKLAMASI

Türkiye İş Bankası (ISCTR), 2024 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu 4 Kasım 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu. Banka, 01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde toplam 34.846.429.000 TL kar elde etti. Geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında ise bankanın karı 51.855.043.000 TL olarak açıklanmıştı. Bu durumda, şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %33 azalmış oldu.

ÇEYREK DÖNEM KARI VE ANALİZLER

Şirket, çeyrek dönemde 5.515.852.000 TL net kar açıkladı. Bu bilançonun açıklanmasının ardından, dokuz farklı aracı kurum hissede hedef fiyat belirledi. Detaylar ise şu şekildedir: