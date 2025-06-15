İsfahan Nükleer Tesisine Saldırı Gerçekleşti! Ölüm Sayısı Yükseliyor

İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRISI SÜRÜYOR

İsrail’in İran’a karşı dün başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonu ve İran’ın buna karşı verilen misilleme üçüncü gününde devam ediyor. Başlangıçtan itibaren, İsrail’in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi birçok üst düzey askeri yetkilinin de aralarında bulunduğu en az 78 kişi yaşamını yitirirken, çoğu sivil olmak üzere 320 kişi yaralanıyor. İran da İsrail’e karşı “Gerçek Vaat 3” adını verdiği bir saldırı başlattı. Bu saldırı sırasında dronelardan ve yüzlerce balistik füzeden yararlanıldı ve Tel Aviv’de patlamalar meydana geldi. Bat Yam kentinde 3 kişi hayatını kaybederken, Bat Yam ve Rehovot’ta yüzlerce kişi yaralandı. Bazı füzeler İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi aşarak patlamalara yol açtı ve İsrail’de en az 13 kişi yaşamını yitirdi, 380 kişi ise yaralandı.

ABD LİDERLİĞİNDEKİ KUVVETLER İRAN FÜZELERİNİ DÜŞÜRDÜ

İki Iraklı askeri yetkili, AFP’ye yaptığı açıklamada, İran’dan İsrail’e doğru fırlatılan iki insansız hava aracının ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon tarafından Irak üzerinde düşürüldüğünü belirtti. Irak’ın batısında bulunan yabancı askerlerin bulunduğu hava üssüne atıfta bulunan bir yetkili, “Ayn el-Esad’daki uluslararası koalisyon, İsrail’e yönelen iki İran insansız hava aracını düşürdü” dedi. Diğer bir yetkili ise, insansız hava araçlarının cihat karşıtı koalisyonun savunma çemberine girdikleri için hedef alındıklarını ve birliklere olası bir tehdide karşı harekete geçme talimatı verildiğini ifade etti.

NETANYAHU’DAN İRAN’A AĞIR UYARI

İran’ın başkenti Tahran’da iki patlama sesi duyulduğu bildirilirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu esnada yeni bir açıklama yaptı. Bat Yam’da bir konuta düzenlenen füze saldırısının gerçekleştiği bölgeyi ziyaret eden Netanyahu, “İran, sivilleri, kadınları ve çocukları kasıtlı olarak öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek” dedi. Başbakan, “Ben şu anda olay yerindeyim; kurtarma ekipleri ve İç Cephe Komutanlığı ile birlikteyim. İsrail halkı adına ailelere bir sarılma gönderiyoruz ve tüm vatandaşlara çağrıda bulunuyoruz: Talimatlara uyun, bu hayat kurtarır. Varoluşsal bir mücadele içindeyiz; yıkım planlayan acımasız bir düşmanla karşı karşıyayız. Askerlerimiz ve pilotlarımız İran semalarında cesurca görev yapıyor. Bu bir kurtuluş savaşıdır. Onlara tek bir darbeyle vuracağız ve kazanacağız.”

İRAN’DA PATLAMA SESLERİ YÜKSELDİ

İran’dan gelen haberlere göre, İsrail ordusunun açıklamasının ardından Tahran yeni patlama sesleriyle yankılandı. NTV Tahran muhabiri, İran’ın hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiğini bildirirken, bazı bölgelerden dumanların yükseldiği gözlemlendi. İran hükümeti, saldırılara karşı sivillerin camilere, okullara ve sürekli açık kalacak metrolara sığınabileceğini belirtti.

İSRAİL, İRAN HEDİNLERİNİ GÖZDESİ YAPIYOR

İsrail askeri yetkilileri, dün akşam Tahran’da yaklaşık 80 hedefi vurduklarını açıkladı. Ayrıca İran’ın askeri ve nükleer operasyonlarını destekleyen iki “çift kullanımlı” yakıt sahasının da vurulmuş olduğu bildirildi. Bir askeri yetkili, “İsrail’in İran’da vurması gereken çok sayıda hedef var” dedi. İsrail ordusu ayrıca, Tahran’ın nükleer tesislerine yönelik bombardımanda yaklaşık 50 savaş uçağının kullanıldığını ve 3 günden kısa bir süre içinde 720’den fazla İran askeri altyapısının hedef alındığını duyurdu.

İRAN’DAN YENİ AÇIKLAMALAR VE İDDİALAR

İran Devrim Muhafızları, İsrail saldırılarının devamı halinde askeri müdahaleyi yoğunlaştıracaklarını belirtti. Ayrıca, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail saldırısının ABD’nin desteği olmadan gerçekleşmeyeceğini iddia etti. Arakçi, “İran, zorunda kalmadığı müddetçe süreci savaşın büyümesini istemiyor” dedi.

İSRAİL’DEN AÇIKLAMALAR VE YENİ DURUMLAR

İsrail ordu sözcüsü, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, nükleer reaktörlerin bulunduğu bölgedeki İranlılara tahliye uyarısı yaptı. Daha önce belirttiğine göre, Tahran’daki hedeflere yönelik geniş çaplı saldırı dalgası tamamlandı ve bu dönemde Tahran çevresinde pek çok yer vuruldu.

TAHRAN’DA PATLAMALAR VE GÜNCEL DURUM

Gerçekleşen saldırılarda Tahran’da, İsrail’in kırsal bölgelerine yönelik yeni saldırılarla birlikte bazı bölgelerden patlama sesleri yüksekti. Saldırılar sonucunda belirli bölgelerde can kaybı ve yaralanma bilgisi henüz doğrulanmadı.