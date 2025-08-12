İsg Yeni Sistemle Yolcu Deneyimi Gelişti

YOLCU DENeyİMİNİ GELİŞTİREN YENİ SİSTEM

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı, yolcu deneyimini geliştirmek amacıyla Biniş Kartı Doğrulama Sistemi’ni uygulamaya koydu. Şirketin yetkilileri, bu yeni sistem sayesinde yolcuların biniş kartlarını ve kimlik belgelerini dijital doğrulama cihazlarına okutarak güvenlik kontrol noktalarından hızlıca geçebileceğini belirtiyor. Yolcu Akışını İyileştirme Projesi’nin önemli bir bileşeni olan bu yenilik, özellikle check-in ve güvenlik süreçlerinde bekleme sürelerini minimize ederek seyahat konforunu artırmayı amaçlıyor.

İÇ VE DIŞ HATLARDAKİ FARKLILIKLAR

İç hat yolcuları, basılı veya mobil biniş kartlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve yeni tip ehliyetlerini dijital doğrulama cihazlarından kullanarak kolayca geçiş yapabiliyor. İç Hat Giden Yolcu Kapısı’nda kurulan 10 adet cihaz, yolcuların hızlı ve pratik geçişlerine olanak tanıyor. Dış hat yolcuları ise şu aşamada sadece basılı ve mobil biniş kartlarını kullanabiliyor. Sistem, gelecekte pasaport ve yüz tanıma teknolojisi gibi dijital yeniliklerle entegre edilerek daha fazla belge ile doğrulama yapma kapasitesine sahip olacak. Dış Hat Giden Yolcu Terminali girişinde 16 adet turnike ve ayrıca e-pasaport geçişi için 2 adet cihaz, yolcuların kullanımına sunuldu.