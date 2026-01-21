IŞİD Operasyonunda 3 Polisi Şehit Etti: Tutuklu Sayısı 63

isid-operasyonunda-3-polisi-sehit-etti-tutuklu-sayisi-63

İstanbul’da IŞİD OPERASYONU

İstanbul’un İsmet Paşa Mahallesi’nde yer alan Seher Sokak’ta 29 Aralık 2025 tarihinde saat 02.00 civarında gerçekleştirilen IŞİD’e yönelik operasyonda çıkan çatışmada polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) hayatını kaybetti. Olayda 8 polis ile 1 bekçi de yaralandı.

HedefTE 6 TERÖRİST

Operasyon sırasında evde bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ bir şekilde tahliye edildi. Çatışma sonucunda 6 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Olayın hemen ardından, şehirde IŞİD terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 115 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 58’i tutuklandı.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Kent genelinde düzenlenen diğer baskınlarda ise 25 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler adliyeye sevk edilirken, bu süreçte 5 kişinin tutuklanmasına karar verildi. Ayrıca, 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bu gelişmelerin ardından, soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 63’e ulaştı.

IŞİD Operasyonunda 3 Polis Şehit Oldu

