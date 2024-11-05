Işıkhan’dan Asgari Ücret ve Emeklilik Açıklamaları

VERİLEN AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ve emeklilik sistemi hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında özel hastanelerle ilgili açıklamalar yapıp, asgari ücretle ilgili de tarih verdi. Bakan Işıkhan’ın sözleri şöyle: “Özel hastanelerin sözleşmelerini feshederek ödemelerini durdurduk. Bazı hastaneler var, sözleşme yaptığımız geçmiş dönem dahi henüz ödenmeyen alacaklarına bloke koyduk. SGK’nın bütçesi milletimizin bütçesi, burada bir kuruşu dahi aykırı bir şekilde harcanmasına izin vermeyeceğiz.” Ayrıca, özel hastanelerin denetimlerini daha da zorlaştıracaklarını ekledi.

DENETİMLERİN ARTIRILMASI

Bakan Işıkhan, vatandaşların herhangi bir sorunla karşılaştıklarında ALO 170 hattına ya da CİMER’e başvurmalarını istedi. “Biz SGK olarak rutin teftişlerimizi yapıyoruz ama vatandaşlardan gelen ihbarların değerli olduğunu vurgulamak istiyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, SGK’de faturaları inceleyen bir ekip olduğunu belirtti. “2000’e yakın sağlık hizmet sunucusunu yıl sonuna kadar denetlemiş olacağız,” dedi.

EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA

Emeklilik sistemi konusunda herhangi bir değişiklik olmayacağını vurgulayan Bakan Işıkhan, “Emeklilik sistemimizde şu anda herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Böyle bir çalışmamız söz konusu değil,” açıklamasında bulundu. Sosyal güvenlik sisteminde yapılan düzenlemelerin, milletin refahını artırmaya yönelik olduğunu belirtti.

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME SÜRECİ

Asgari ücretin belirlenmesine yönelik değerlendirmeler yapılacağını ifade eden Bakan Işıkhan, “İnşallah aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacağız.” dedi. 2025 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücrette enflasyon oranının belirleyici olduğunu ifade etti. “Ekonomik büyüme ve iş gücü piyasasının ihtiyaçları noktasında komisyon değerlendirmelerini yapacak, inşallah çalışanlarımızın alım gücünü koruyacak.” şeklinde açıklamalarda bulundu.