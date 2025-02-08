Işıkhan’dan Kadınlara 10 Milyon Euro Hibe

KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLEME PROJESİ DEVAM EDİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ne yönelik başvuruların sürdüğünü duyurdu. Bakan Işıkhan, bu proje sayesinde 2 bin 100 kadın işverenin yanı sıra 2 bin 100 kadın işçinin de faydalanacağını hatırlattı. Ayrıca, güçlü bir Türkiye için kayıtlı istihdamın artması gerektiğini vurguladı.

PROJEDEN FAYDALANACAK İŞVEREN VE İŞÇİ SAYISI

Işıkhan, kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi öncelikli gündem maddelerinden biri olarak değerlendirdi. “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nin (Women-Up II) başvuruları devam ediyor. 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçi projeden faydalanacak.” ifadelerine yer verdi.

Projede aylık destek tutarının 20 bin 745 lira olduğunu belirten Işıkhan, toplam destek miktarının ise 10 milyon euro (372 milyon 812 bin lira) olacağını açıkladı.

KADIN İŞVERENLER İÇİN HİBE DESTEĞİ

Işıkhan, projeyle ilgili paylaştığı görselde, “İstanbul, Ankara, Aydın ve Samsun illerinde faaliyet gösteren kadın işverenlere istihdam edecekleri ilave kadın işçi için hibe desteği sağlıyoruz.” şeklinde ifadelere yer verildi.