İsim Benzerliği Hayatını Zorlaştırıyor

İSMİM BENZERLİĞİ SORUN YARATIYOR

ABD’nin Indiana eyaletinde yaşayan iflas avukatı Mark Zuckerberg, isim benzerliği sebebiyle oldukça zor bir dönem geçiriyor. Dünyaca ünlü Meta CEO’su Mark Zuckerberg ile aynı ismi taşıyan avukat, sosyal medya platformlarında engellemeler, yanlış anlaşılmalar ve hatta ölüm tehditleri gibi sorunlarla karşılaşıyor.

FACEBOOK HESABIM SÜREKLİ KAPATILIYOR

Avukat Zuckerberg, mesleğini tanıtmak amacıyla kullandığı ticari Facebook sayfasının son sekiz yıl içinde beş kez kapatıldığına dikkat çekiyor. Facebook’un, sayfasını Meta CEO’sunu taklit ettiği gerekçesiyle defalarca askıya aldığını belirten avukat, bu süreçte 11 bin dolardan fazla reklam harcaması yaptığını ifade ediyor.

MAĞDURİYETİMİ ANLATIYORUM

Zuckerberg, mesleğe başladığı sırada Meta CEO’sunun yalnızca üç yaşında olduğunu hatırlatarak, isim benzerliğinin hayatını zorlaştırdığını dile getiriyor. 2020 yılında yazdığı bir e-postada, “Daha genç ve zengin Mark Zuckerberg’le karşılaşırsanız, ona selamımı iletin. Bana her gün büyük sıkıntı veriyor” dediği ortaya çıktı.

TEHDİTLERİ KABUL EDEMEM

Avukat Zuckerberg, kendisine yanlışlıkla yönlendirilen telefon ve mesajlar sebebiyle tehditlere maruz kaldığını da paylaştı. Bu mesajların arasında para talepleri ile ölüm tehditleri yer alıyor ve bu durumun gelir kaybına yol açtığını belirtiyor. Kimliğini kanıtlamak adına “iammarkzuckerberg.com” adında bir internet sitesi kurduğunu da açıkladı.

ŞAŞKINLIKLA KARŞILIYORLAR

Zuckerberg, isim benzerliğinin sadece tehditlerle sınırla kalmayıp, komik durumlar da doğurduğunu aktardı. “Las Vegas’ta konuşma yapmak için gittiğimde, yürüyen merdivenlerin altında ‘Mark Zuckerberg’ yazılı bir tabela tutan bir şoför beni bekliyordu. Hayal kırıklığına uğrayan kalabalık, Meta CEO’su yerine beni görünce şaşkına döndü” şeklinde yaşadıklarını dile getirdi.