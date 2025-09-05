İsim Benzerliği Yüzünden Sıkıntı Yaşıyor

HAYATIM KABUSA DÖNDÜ

ABD’nin Indiana eyaletinde ikamet eden iflas avukatı Mark Zuckerberg, isim benzerliği nedeniyle hayatının kabusa döndüğünü ifade ediyor. Dünyaca tanınan Meta CEO’su Mark Zuckerberg ile aynı ismi taşıyan avukat, yıllardır sosyal medya platformlarında çeşitli engellerle, yanlış anlamalarla ve hatta ölüm tehditleriyle karşı karşıya kalıyor.

SÜREKLİ KAPATILAN FACEBOOK SAYFASI

CNBC’nin haberine göre, avukat Zuckerberg, mesleğini tanıtmak için kullandığı ticari Facebook sayfasının son sekiz yıl içinde beş kez kapatıldığını belirtti. Facebook’un, sayfasını Meta CEO’sunu taklit ettiği iddiasıyla sürekli devre dışı bıraktığını söyleyen avukat, bu süreçte 11 bin dolardan fazla reklam harcaması yaptığını da vurguladı.

Zuckerberg, mesleğe başladığında Meta CEO’sunun henüz üç yaşında olduğunu anımsatarak, isim benzerliğinin yaşamını zorlaştırdığını dile getirdi. 2020 tarihli bir e-postasında, “Daha genç ve zengin Mark Zuckerberg’le karşılaşırsanız, ona selamımı iletin. Bana her gün büyük sıkıntı veriyor” sözlerini kullandığı belirtildi.

TEHDİTLER VE GELİR KAYBI

Avukat Zuckerberg, yanlışlıkla kendisine yönlendirilen telefon ve mesajlar nedeniyle sık sık tehditler aldığını da sözlerine ekledi. Aralarında para talepleri ve ölüm tehditlerinin de bulunduğu bu mesajların, artık gelir kaybına neden olduğunu belirtti. Bu sorunu aşmak için kimliğini kanıtlamak adına “iammarkzuckerberg.com” adında bir internet sitesi kurduğunu açıkladı.

KOMİK DURUMLAR VE HAYAL KIRIKLIĞI

Zuckerberg, isim benzerliğinin yalnızca tehditlerle değil, komik olaylarla da sonuçlandığını anlattı. “Las Vegas’ta konuşma yapmak için gittiğimde, yürüyen merdivenlerin altında ‘Mark Zuckerberg’ yazılı bir tabela tutan bir şoför beni bekliyordu. Hayal kırıklığına uğrayan kalabalık, Meta CEO’su yerine beni görünce şaşkına döndü” ifadeleriyle yaşadığı durumu paylaştı.