İSKİ’den Açıklama: İstanbul’da Kahverengi Su Sorunu

KİRLİ SU PAYLAŞIMLARI

İstanbul’da Üsküdar, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören ilçelerinde yaşayan bir kısım vatandaş, sosyal medya aracılığıyla musluklarından kirli su aktığını bildiren paylaşımlar yaptı. Mutfak ve banyolarındaki musluklardan akan kirli su görüntülerini paylaşarak durumu gündeme getirdiler.

İBB VE İSKİ’DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yapılan bu paylaşımlar üzerine açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Çamlıca – Salacak hattında boğaz geçiş sisteminde sabaha karşı meydana gelen arıza nedeniyle, boğaz geçiş hattında ve bu isale hattına bağlı branşmanlarda manevralar yapılarak dağıtım sistemimizde değişiklik yapıldı.” bilgisi verildi.

SUSUZLUK VE DEĞİŞİM SORUNU

Manevra yapılan hatlardaki debi değişimine bağlı olarak su rengine dair şikayetlerin yaşandığı belirtilen açıklamada, “Suyun renginde meydana gelen değişimin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir durum olmuyor. Bununla birlikte, ilgili birimlerimiz sahada gerekli deşarj çalışmalarını sürdürüyor ve en kısa sürede problemi çözmeyi hedefliyoruz.” denildi.