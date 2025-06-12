İski, Su Kesintisi İçin Açıklama Yaptı

SU KESİNTİSİ NEDENİ VE ZAMANI

12 Haziran 2025 Perşembe günü Şişli ve Beyoğlu’nda yaşanan su kesintisi, vatandaşlar arasında büyük bir merak konusu oldu. Suların geri geleceği sorusu, sabah saatlerinden itibaren en çok aranan konular arasında yer alıyor. Peki, bu su kesintisinin nedeni nedir ve sular ne zaman, saat kaçta geri gelecek? İşte, detaylar.

SU KESİNTİSİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İstanbul’da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, güncel kesinti bilgilerinin yer aldığı listeleri araştırmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), günlük olarak hangi ilçelerde ve mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurarak kamuoyunu bilgilendiriyor. 12 Haziran 2025 tarihinde Şişli ve Beyoğlu’nda planlı su kesintisinin olacağı bilgi verildi. Bu kesintinin, altyapı yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceği açıklaması yapıldı.

ŞİŞLİ VE BEYOĞLU’NDA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

Şişli’de suların kesileceği mahalleler arasında Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Eskişehir, Feriköy, Halaskargazi, Halide Edip Adıvar, Halil Rıfat Paşa, Harbiye, Kuştepe, Mahmut Şevket Paşa, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, Teşvikiye, Yayla, İnönü ve İzzet Paşa bulunuyor. Ayrıca Beyoğlu’nda ise Hacıahmet, Kececi Piri, İstiklal, Ömer Avni, Şahkulu, Piyalepaşa, Asmalı Mescit, Kamer Hatun, Evliya Çelebi, Tomtom, Kuloğlu, Hüseyinağa, Çukur, Kocatepe, Bülbül, Şehit Muhtar, Katip Mustafa Çelebi, Cihangir, Gümüşsuyu ve Kaptanpaşa mahalleleri etkileniyor.

ÇALIŞMA TARİHLERİ VE BEKLENEN SÜRE

Yapılan açıklamaya göre, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 1000 mm çaplı ana isale hattında arıza yaşanıyor. Bu çalışmanın başlangıç tarihi 11/06/2025 olarak belirlenirken, tahmini bitiş tarihi 12/06/2025 saat 10:00 civarı olarak öngörülüyor. Bu süre zarfında suların akışı kesilmiş olacak.