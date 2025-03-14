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İskoçya Medyası Mourinho’ya Yüklendi

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Fenerbahçe’nin Rangers’la karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında, temsilcimiz 2-0 galip gelmesine rağmen penaltı atışları sonucunda elenerek Avrupa’ya veda etti. Maçın ardından İskoç basını, Portekizli teknik adam Jose Mourinho’yu hedef alarak, hakem ve VAR ile ilgili yaptığı açıklamaları manşetlere taşıdı. Aşağıda İskoç basınındaki yansımalar yer alıyor.

ÖFKELİ MOURINHO ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Jose Mourinho, Fenerbahçe’nin Rangers’a elenmesinin ardından hakeme ve VAR yetkililerine tepki gösterdi. Tecrübeli menajer, Perşembe gecesi Ibrox’ta gerçekleşen penaltı atışlarından önceki 120 dakikada takımının üç penaltı kazanması gerektiğini savundu.

MOURINHO PENALTI İDDİASINDA BULUNDU

Rangers, Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’yi mağlup etmiş olmasına rağmen, menajerleri Jose Mourinho, bu zaferin ardından Ibrox ekibinin çeyrek finale geçmek için iyi şeyler yapacağına inanıyor. Mourinho, mağlubiyete karşı kibar bir tavır sergilemek istese de, Rangers’ın La Liga’nın güçlü takımlarını yenebilmesi için önemli ölçüde gelişmesi gerektiğinin altını çiziyor.

ÖFKELİ MOURINHO HAKEMİ SUÇLADI

Jose Mourinho, Rangers karşısında Avrupa’dan elenen Fenerbahçe’nin üç penaltısının verilmemesini eleştirerek hakemleri suçladı. Maç sırasında kart gören Portekizli teknik adam, hakemi ‘kibirli’ olarak nitelendirdi.

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