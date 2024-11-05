“İslam Kalkınma Bankası İle Anlaşma İmzalandı”

Hazine ve Maliye Bakanı, İslam Kalkınma Bankası ile Anlaşmalar İmzaladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammad Al Jasser ile bakanlık binasında bir araya geldi. Görüşme sonucunda depremden etkilenen ihracatçıların finansman ihtiyaçlarına ve demir yolu altyapısının modernizasyonuna yönelik toplam 370 milyon dolar değerinde iki anlaşma imzalandı.

İhracatçılara ve Demir Yolu Altyapısına 370 Milyon Dolar

Bakan Şimşek, yapılan gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, 2024-2026 döneminde İslam Kalkınma Bankası Grubu ile 6,3 milyar dolarlık finansman çerçevesindeki iş birliğinin devam ettiğini ifade etti. Şimşek, “İslam Kalkınma Bankası Başkanı Sayın Muhammad Al Jasser ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Depremden etkilenen ihracatçıların finansman ihtiyaçlarına ve demir yolu altyapımızın modernizasyonuna yönelik toplam 370 milyon dolar tutarında iki anlaşma imzaladık.” dedi.

2024-2026 Döneminde 6,3 Milyar Dolarlık Finansman

Bakan Şimşek, 2024-2026 döneminde İslam Kalkınma Bankası Grubu ile 6,3 milyar dolarlık finansman çerçevesindeki iş birliğinin süreceğini açıkladı.