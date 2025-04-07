İslam Memiş: Altın Yatırımcılarına Uyarı

ALTINDA DÜŞÜŞ TRENDİ

Son zamanlarda yükseliş gösteren altın, geçtiğimiz haftadan itibaren değer kaybı yaşamaya başladı. Gram altın, cumartesi gününe göre 106 lira düşüş ile serbest piyasalarda 3 bin 820 lira seviyelerine geriledi. Çeyrek altın 6 bin 265 lira, yarım altın 12 bin 530 lira ve tam altın ise 25 bin 60 lira seviyelerinde işlem görüyor. Ons altın tarafında ise yaklaşık 127 dolar civarında bir kayıp ortaya çıktı.

KISA VADEDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

İslam Memiş, CNN Türk’e yaptığı açıklamada, “Altın fiyatları şu anda düşüş trendinde. Geçen hafta altın-gümüş rasyosu yükselmiş, gümüş negatif ayrışmıştı. Şimdi ise altın negatif ayrıştı, gümüş toparlanma sinyali veriyor” dedi. Memiş, küresel borsalarda yaşanan önemli satışların altın fiyatlarını etkilediğini belirtti. “Ticaret savaşlarına dair kaygılar, borsalarda yüzde 4-5 oranında satışlara yol açtı. Altın satanlar, bu süreçte borsalara yöneliyor. Gram altında kısa vadede düşüşlerin devam etme olasılığı güçlü” ifadelerini kullandı. Uzman, önümüzdeki 1-1,5 aylık süreçte ons altının 2 bin 800 dolara, gram altının ise 3 bin 750 ve 3 bin 650 lira destek seviyelerine inebileceğini öngördü. Bu düşüş, düğün hazırlığı yapanlar ve altın borcu olanlar için fırsat oluşturabileceğini vurguladı.

YILIN İKİNCİ YARISINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

“Altın yükselecek mi?” sorusuna yanıt vererek, Memiş, uzun vadeli bakış açısında umut verici bir tablo çizdi: “Kısa vadede bir düzeltme ihtiyacı olsa da, yılın ikinci yarısında ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomideki belirsizlikler altın fiyatlarını destekleyecek. Altın, güvenli liman gömleğini yeniden giyerek yükseliş trendine girebilir.” Memiş, bu dönemde altının uzun vadeli yatırımcılar için cazibesini koruyacağını belirtti.