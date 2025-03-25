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İslam Memiş’ten Rekor Gram Altın Yorumu

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İSLAM MEMİŞ’İN ALTIN TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, rekor altın tahminiyle dikkat çekti. Güvenli liman olarak bilinen altın, son dönemde yükseliş trendinde yer alıyor. Analistler, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve küresel olayların etkileri üzerine değerlendirmeler yapmaya devam ediyor. Memiş, ons altının rekor kırmasının ardından yıl sonu tahminini paylaştı.

KÜRESEL OLAYLARIN ETKİLERİ

Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, küresel gelişmelerin ons altındaki artışı derin bir etki bırakıyor. Yurt içindeki gram altın fiyatları da bu yükselişten etkilenen unsurlar arasında yer alıyor. Uzmanlar, bu durumun yatırımcılar için önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

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