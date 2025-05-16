İsmail Kartal’a Persepolis’te Şok Gelişme

İRAN EKİBİNDE İLK GÖREV

Süper Lig’in güçlü takımlarından Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra İran’ın Persepolis takımının teknik direktörlüğüne getirilen İsmail Kartal ile ilgili son günlerde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe taraftarı, son dönemde alınan sonuçlardan pek memnun değil.

Özellikle Türkiye Kupası’nda ezeli rakipleri Galatasaray’a karşı alınan yenilgi, Jose Mourinho için bardağı taşıran son damla oldu. Geçtiğimiz yıl, İsmail Kartal yönetiminde bu yıla göre daha başarılı sonuçlar elde edilmişti. Bu durum, Fenerbahçe taraftarının sabrını taşırdı.

Jose Mourinho’nun aldığı yüksek ücret ve gerçekleştirilen bütçeli transferlere rağmen, beklenilen oyunu sahaya yansıtamaması, taraftarları ciddi şekilde rahatsız etti. Fenerbahçe camiası, sonuçlardan dolayı büyük üzüntü yaşıyor.