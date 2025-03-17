İsmail Kartal’dan Türkiye Ligi Yorumu

İSMAİL KARTAL’DAN AÇIKLAMALAR

İran ekibi Persepolis ile 1,5 yıllık bir sözleşme imzalayan teknik direktör İsmail Kartal, konuya dair açıklamalarda bulundu. TRT Spor’la gerçekleştirdiği görüşmede, “Şampiyon olur muyuz olmaz mıyız bilmiyorum ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.” dedi. Kartal, Tahran’a henüz inmediğini, takımın otel ve tesis arasında sürekli olarak çalıştıklarını belirtti.

PERSOPELİS’İN BÜYÜKLÜĞÜ

63 yaşındaki deneyimli teknik adam, “Persepolis çok büyük bir kulüp, 40-45 milyon taraftarı olan bir takım. Her maçımızda 70-80 bin kişiyle, derbilerde 100 bin kişiyle oynuyoruz.” şeklinde konuştu. Futbolun İran’da daha çok fiziksel temellere dayandığını ifade eden Kartal, “Pozitif bir futbol oynatmaya çalışıyorum. Zor oldu ama oyuncular da artık yavaş yavaş oynadıkları futboldan keyif almaya başladı.” yorumunu yaptı.

TÜRKİYE’DEKİ ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Kartal, Türkiye’deki şampiyonluk yarışı hakkında gelen bir soruya ise, “Hak eden kazansın diyorum.” yanıtını verdi. Bu ifadeleriyle rakiplerine karşı duyduğu saygıyı ortaya koymuş oldu.